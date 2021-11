Fratelli d'Italia Magliano in Toscana: ‘Sostegno alle nostre elette in consiglio comunale ed apertura tesseramento’

Magliano in Toscana: “Il circolo territoriale di Magliano in Toscana "Maglio tricolore" rinnova il pieno sostegno alle sue elette in Consiglio Comunale: Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli”, a dirlo è Luca Minucci della direzione provinciale di FDI e responsabile del circolo di Magliano.

“Le nostre elette, - prosegue Luca Minucci - non sono figure isolate ma sono coadiuvate dagli iscritti che sono cresciuti in maniera importante durante questo anno. Sono arrivate adesioni da personalità molto importanti che vivono il territorio e su cui puntiamo molto”.

“Riteniamo importante l'indipendenza che ha il nostro gruppo consiliare. - prosegue l’esponente di FDI - Lavoreremo con passione ed amore per il nostro territorio proponendo e difendendo le nostre priorità, in quanto siamo sicuri che saranno quelle anche di tutta l'amministrazione comunale. Vogliamo nuovamente sottolineare come le scelte, a volte anche difficili e dolorose prese dal nostro gruppo, sono il frutto di concertazione, avendo come esclusivo fine il bene di tutto il comune di Magliano in Toscana”.

“Infine, teniamo a precisare che sulle prossime elezioni provinciali, abbiamo piena fiducia nelle persone che stanno rappresentando Fratelli d'Italia al tavolo politico, e che tutti i territori saranno rappresentati. Rinnoviamo la piena fiducia e stima in Vivarelli Colonna, ma anche eventualmente in altri candidati del centrodestra, come ad esempio quello del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti”, conclude Luca Minucci.

La fase di tesseramento a Fratelli d’Italia è ancora aperta, si invitino tutti cittadini di Magliano e delle frazioni che condividono le nostre idee e battaglie, a partecipare alla vita di partito ed aiutarci a crescere ancora per dare più forza alla destra maglianese.