Domani giornata per la sanitÃ 

Domani giornata per la sanità

Massa Marittima: "Quale sanità per il nostro territorio" è la giornata promossa dal Tavolo della Salute per parlare di ospedale e servizi territoriali nell’ambito del territorio delle Colline Metallifere.



Dopo la costituzione del Tavolo molti sono stati gli argomenti e le proposte portate all’attenzione di ASL, comuni, Regione e cittadini sulla condizione in cui versano i servizi, presente già da prima della pandemia ma che il covid ha messo bene in evidenza.

La giornata arriva dopo le numerose iniziative promosse dal tavolo e l’audizione richiesta ed avuta dal tavolo con la terza commissione consiliare della Regione Toscana.



L’invito è stato esteso Invitati il Sindaco di Massa Marittima, l’assessore alla sanità, i Sindaci delle Colline Metallifere e della provincia dove hanno sede presidi ospedalieri, i consiglieri comunali dei comuni delle Colline Metallifere, il personale sanitario, le Organizzazioni Sindacali, Associazioni e cittadini.



Non un punto di arrivo ma un inizio che dovrà condurre a scelte mirate per rilanciare il settore.



La giornata si svolgerà SABATO 9 OTTOBRE 2021 a partire dalle ore 9:30 presso la sala Udienze presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani a Massa Marittima, Piazza Dante (ex Pretura).



Invitati i componenti della commissione che in parte hanno già confermato la partecipazione ed in particolare i consiglieri Ulmi e Spadi, il primo vicepresidente della commissione e la seconda componente della commissione stessa.



Data l’emergenza covid saranno osservate le disposizioni in materia ed il numero dei partecipanti sarà limitato alla capienza della sala con green pass.



È consigliata prenotazione che può essere effettuata telefonando al 3393824226 o inviando email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.