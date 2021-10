Cancro della cervice uterina, Spadi presenta una mozione: 'Fare prevenzione è indispensabile'

Una proposta per illuminare gli edifici istituzionali con il colore teal e svolgere attività di formazione e prevenzione in occasione dell’anniversario della strategia globale per l’eliminazione del cancro.



Grosseto: “Il 17 novembre 2021 la Toscana si colora di teal per una giornata all’insegna dell’informazione e la prevenzione del cancro della cervice uterina, come voluto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Sono queste le parole di Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e membro della commissione Sanità, che questa mattina ha depositato una mozione che impegna Regione ad attivarsi in occasione del primo anniversario della strategia globale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina, adeguandosi a quelle che sono le linee guida dettate dall’Oms.



“La mozione presentata – commenta Donatella Spadi – vuole sensibilizzare i cittadini toscani su quello che è una delle malattie più pericolose per le donne. La scienza ci ha insegnato che fare prevenzione è fondamentale per intervenire tempestivamente sulla formazione di carcinomi al collo dell’utero. Il 17 novembre gli edifici delle istituzioni cittadini e regionali si illumineranno con il colore teal, simbolo della lotta al cancro del collo dell’utero. Al fianco di questa iniziativa ci impegneremo a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su tale patologia. Solo nel 2020 ha colpito 2400 donne in tutto il Paese e per la maggior parte in età compresa tra i 35 e i 55 anni. Questa mozione ci darà l’opportunità di tenere alta l’attenzione su una malattia che rappresenta una delle prime cause di morte per neoplasia ginecologica”.