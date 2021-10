I 'Popolari Insieme' sostengono Luca Agresti e augurano al sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna un mandato caratterizzato da soddisfazioni e risultati

Grosseto: Matteo Di Marzo, responsabile provinciale dei Popolari Insieme, movimento politico diventato un supporto fondamentale di Forza Italia, ringrazia il partito di Berlusconi e il suo segretario Sandro Marrini, per aver accolto e sostenuto i propri candidati Michela Avino, Silvia Bicocchi, Debora Coron e Amedeo Gabbrielli.

“Ci congratuliamo con Antonfrancesco Vivarelli Colonna - dice Matteo Di Marzo - per lo straordinario risultato ottenuto nelle Elezioni Amministrative della nostra città. Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato fiducia ed eletto un nostro rappresentante: Amedeo Gabbrielli. Auspico che l’Amministrazione completi il buon lavoro iniziato nei settori dei rifiuti, dello sport, della cultura, del turismo e del sociale e rivolga particolare attenzione alle frazioni, in particolare per il rifacimento delle strade e per la sicurezza”.

Amedeo Gabbrielli, neoeletto, cercherà di rappresentare in maniera efficace chi lo ha sostenuto, impegnandosi concretamente sul proprio programma sviluppato nel corso della campagna elettorale. Gabbrielli coopererà nella collaborazione più concreta col Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la maggioranza di centrodestra e in modo particolare con l'amico forzista Luca Agresti.

“Esprimo poi la mia soddisfazione per i risultati ottenuti dalla coalizione e da Forza Italia - dice ancora Di Marzo -, grazie anche all'apparentamento con i Popolari e mi auguro che possano essere ripetuti nelle elezioni amministrative di altri importanti comuni italiani. La strada tracciata e voluta dal nostro fondatore Giorgio Signori si è rivelata quella giusta”.