Amministrative, boom di preferenze per Laura Cavezzini

Roccalbegna: Le elezioni amministrative tenutesi nel comune pedemontano di Roccalbegna hanno visto la riconferma per il terzo mandato consecutivo del Sindaco uscente Massimo Galli, la cui lista ha ampiamente raggiunto il quorum previsto dalla Legge.

Tra i candidati alla carica di consigliere comunale, la prima delle elette è stata la candidata più giovane della lista, Laura Cavezzini, che ha raggiunto la quota di ben 103 preferenze su un totale di 447 voti validi. La giovane candidata oltre a risultare la più votata nel seggio di Santa Caterina ha ottenuto importanti riconoscimenti anche nelle altre frazioni e nel capoluogo comunale.

La neo eletta intende ringraziare tutti coloro che hanno espresso la propria preferenza in suo favore, dandole fiducia per questa prima esperienza elettorale ed è pronta ad impegnarsi per il proprio amato comune. Nei prossimi anni dovranno essere realizzati molti progetti e serve l'entusiasmo, la passione e la tenacia di tutti per superare le difficoltà che caratterizzano i piccoli borghi dell'entroterra.