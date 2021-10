Sinistra Italiana Grosseto. Considerazioni sulle elezioni amministrative

Grosseto: «Fare un’analisi obiettiva di questa tornata elettorale - spiega Nicola Menale coordinatore di Sinistra Italiana federazione di Grosseto - è molto complicato. Partirei da un primo dato reale tangibile i cittadini non credono più nella politica e questo purtroppo lo riscontriamo nel 40% che non è andato a votare, dato che sinceramente ci deve far riflettere seriamente soprattutto a sinistra visto i risultati.

Ma analizziamo nel dettaglio i comuni al voto: Grosseto sapevamo che la battaglia era complessa e il colpevole ritardo con cui siamo partiti non ci ha permesso di fare un risultato migliore di quello ottenuto nonostante il tentativo generoso di Leonardo Culicchi.Il 5,77 di Grosseto città Aperta all’esordio alle elezioni lo reputo una buona base di partenza per il futuro.

Orbetello: qui il compito era arduo abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo nonostante la situazione che si era creata ci siamo ritrovati lo stesso soli, molto soli,per questo mi sento di ringraziare Paola della Santina e la sua lista per l’impegno profuso ed in particolare ai 4 consiglieri eletti con in testa il nostro Valentino Bisconti con 233 preferenze che, nonostante le polemiche di cui suo malgrado è stato investito, misto ad attacchi personali, è stato il più votato della lista insieme agli altri consiglieri Patrizia Quatraro Federico Paneccasio, anch'essi di SI, e Chiara Serracchiani. Qui ci spetterà il compito primario di fare un opposizione forte ma al tempo stesso costruttiva, ma dovremmo essere anche protagonisti di una ricostruzione di un fronte largo e progressista.

Complimenti per la vittoria ad Elena Nappi a Castiglione della Pescaia e a Bice Ginesi su Scansano, dove c’è una notizia positiva cioè Anna Dottori rappresentante di Sinistra Italiana è entrata in consiglio e questa ci da molta soddisfazione. Ringraziamo tutti gli elettori che con il loro voto ci hanno voluto dare la loro fiducia e rappresentanza dicendo che da parte nostra ci sarà il massimo impegno per garantire di svolgere il ruolo a favore degli stessi e del territorio».