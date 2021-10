Verso il voto. Forza Italia: 'Ci impegneremo per Istia'

Grosseto: Michela Avino, Silvia Bicocchi, Debora Coron e Amedeo Gabbrielli, candidati coi POPOLARI INSIEME nella lista di FORZA ITALIA a sostegno del candidato sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna, portano l'attenzione su Istia e indicano i punti per i quali si impegneranno.

«Vorrei mette in luce - afferma Amedeo Gabbrielli - i punti essenziali del nostro programma per Istia:

- Occorre mettere in sicurezza la Strada Scansanese tra il bivio di Istia e la Località Steccaia con la costruzione di 3 rotonde utili a regolarizzare la velocità degli autoveicoli e il loro flusso verso Grosseto.

- L'area dell'ex centro canottaggio è in disuso da molti anni e abbandonata: si può destinare a parco giochi per bambini, palestra esterna attrezzata e parcheggio.

- Per permettere una mobilità più leggera tra Istia e Grosseto serve una pista ciclabile.

- Servizio pubblico: aumento delle corse dei pullman della Tiemme, magari utilizzando bus elettrici.

- Occorre individuare una location per realizzare una palestra al coperto per corsi di ginnastica posturale o fitwalking destinati in particolare agli anziani.

- rivalorizzare Il campo da calcio di Istia che negli ultimi anni è stato poco utilizzato».