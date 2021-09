Verso le amministrative. Franco Tassi con Europa Verde a sostegno di Leonardo Culicchi

Grosseto: Alle soglie delle elezioni comunali del 3-4 Ottobre, Europa Verde Grosseto in coalizione con Leonardo Culicchi sindaco, riceve il supporto pubblico di Franco Tassi, docente di ecologia, ricercatore, scrittore, noto per essere stato Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo per 33 anni ed attualmente anima del Centro Parchi Internazionale.

«Siamo rimasti piacevolmente colpiti dal fatto che si sia finalmente ripreso a parlare con impegno di Ambiente, Ecologia, Natura, soprattutto da parte di una nuova Voce politica - ha detto - quella di Europa Verde perché, al di là di ogni ideologia o schieramento divisivo, non c’è dubbio che siano temi di priorità assoluta.

Non meno evidente è che, per la salvezza di Grosseto e il futuro della stessa Maremma, è tempo di cambiare. Per questo abbiamo voluto indirizzare alla Voce nascente alcune Proposte Verdi sperando che siano condivise».



I suggerimenti del professor Tassi riguardano la corretta gestione delle pinete Maremmane, l’incremento degli spazi verdi nelle aree urbane, il ritorno ad una agricoltura naturale, la salvaguardia delle zone alberate, delle siepi e della vegetazione riparia lungo fiumi, torrenti e canali. Un importante richiamo anche agli itinerari percorribili a piedi, in bici ed a cavallo e da grande conoscitore, alla valorizzazione dei parchi naturali quali formidabili attrattori per il turismo naturalistico, fotografico, culturale e scolastico, che se promosso e offerto in modo adeguato può contribuire ad un indotto continuativo ed alla rivitalizzazione di molti bellissimi borghi.



In completa sintonia, tutti i punti verranno integrati nel programma per poter essere realizzati al fianco del futuro sindaco Leonardo Culicchi, il candidato che Europa Verde appoggia.