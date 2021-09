Fratelli d’Italia con il Sindaco Marchi. A breve un nuovo circolo a Scansano

Scansano: “La destra negli anni passati è stata presente nel territorio scansanese, ed ha fatto sentire sempre la propria voce e dato risposte ai cittadini”, affermano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale toscana e Guendalina Amati del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia.

“Oggi, tutto questo, con Fratelli d’Italia è ancora maggiormente sentito, - proseguono Rossi e Amati - così che tantissimi iscritti e simpatizzanti residenti nel comune di Scansano hanno chiesto a gran voce, come del resto è già successo per Cinigiano, Orbetello, Civitella, Follonica, Roccastrada, e in moltissimi altri comuni della provincia, una struttura del partito della Meloni anche a Scansano”.



“È nata così, giorno dopo giorno, - spiegano i due esponenti di Fratelli d’Italia - la voglia da parte dei cittadini di ritrovarsi, di parlare, di produrre idee e progetti spendibili per il territorio di tutto il comune di Scansano, attraverso il dialogo e il confronto, che hanno portato all’imminente apertura del circolo di Fratelli d'I­talia a Scansano, e il convinto appoggio e sostegno alla candidatura di Francesco Marchi a sindaco della città per le amministrative del 3 e 4 ottobre”.



“Francesco Marchi, un sindaco, come abbiamo già dichiarato alla stampa alcune settimane fa, che ha dimostrato in questi cinque anni di governo, capacità e competenza, e ha saputo salvare Scansano dal rischio default, risollevarlo e rimetterlo sulla retta via, così da dare un nuovo futuro a tutta la comunità. Per questo, siamo fortemente convinti che Francesco Marchi, sia ancora la persona giusta per guidare Scansano. Fratelli d’Italia attraverso i propri tesserati e sostenitori sarà al fianco di Marchi adesso e lo sarà anche dopo le elezioni. Scansano ha bisogno di quella spinta propulsiva e progettuale che solo Francesco Marchi saprà dare, e non dei soliti slogan di propaganda elettorale fine a se stessi, come invece in questi giorni abbiamo sentito dire da altri”, concludono Fabrizio Rossi e Guendalina Amati.