Verso le amministrative. Cesario: 'Lavoro e politiche sociali. Diamo nuove prospettive a Castiglione della Pescaia'

Castiglione della Pescaia: “La visita del Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tiziana Nisini è stata una tappa determinante nello svolgimento della nostra campagna sia di ascolto che di proposta elettorale. Ci ha infatti permesso di affrontare - commenta il candidato sindaco Alfredo Cesario -, in modo chiaro ed obiettivo, la questione del lavoro su Castiglione della Pescaia e dell’importanza di attuare delle scelte che generino, non solo a livello economico, ma anche a livello sociale, ricadute positive su tutto il territorio.

Infatti il tema lavoro a Castiglione della Pescaia, data la particolarità del luogo e della vocazione prevalentemente turistica, ha diverse sfaccettature, tali da produrre impatti differenti sia per quanto riguarda l'economia del territorio, che per quanto riguarda la generazione di ricchezza (reddito) e le politiche sociali ad esse connesse.

Non a caso, la nutrita presenza di operatori di settore all’incontro, ci ha consentito di concentrare il focus del nostro confronto sul lavoro stagionale, ed in particolare sulla necessità di favorire l'incontro tra domanda e offerta, anche attraverso piattaforme e strumenti innovativi.

Uno dei problemi da affrontare è infatti, lato imprenditore, la difficoltà a reperire personale che sia da un lato qualificato e, dall'altro, disponibile per pochi mesi l'anno; lato lavoratore, rinunciare ad altre opportunità e ad ammortizzatori sociali per un impiego che non garantisce alcuna continuità annuale, o tra un anno e l'altro.

A partire da queste riflessioni, si è anche affrontato il tema legato alle possibilità realistiche di coniugare il reddito da lavoro con quello di cittadinanza, definendo la modalità di mantenerlo in contratti stagionali “top up”. Questa approccio consentirebbe di conservare il reddito di cittadinanza cui verrebbe aggiunta la quota da lavoro dipendente, nel periodo di lavoro effettivo.



Ma non solo. A livello più generale ci siamo soffermati a valutare gli scenari post PNRR, e dunque sulla possibilità concreta di riuscire ad agganciare il tema del lavoro a quello della resilienza sociale ed economica, dal punto di vista non solo concettuale, ma direttamente applicativo.



Certo è che le richieste da parte degli operatori hanno posto l’attenzione su interventi urgenti, come quello della garanzia della qualità abitativa del lavoratore stagionale durante tutta la fase contrattuale, e che richiedono risposte urgenti, capaci di dare soluzione immediata ad una questione assai complessa. D’altronde il tema dell’abitazione del lavoratore stagionale è uno dei punti critici che crea notevoli difficoltà, non solo nel reperimento della manodopera qualificata, ma soprattutto nel produrre effetti diretti sulla qualità della prestazione erogata.



Per questo è importante definire una maggiore sinergia tra Amministrazione Comunale, Regione e Governo centrale, affinché dal dialogo della politica prendano forma soluzioni concertate ed efficaci con, in questo momento, un centro-destra forte e, su questi argomenti, orientato a soluzioni pragmatiche e sostanziali.



Sono davvero soddisfatto nell’esser riusciti a trovare sinergia tra la campagna di ascolto e la proposta di sviluppare un progetto solido dal punto di vista politico. E sono personalmente convinto del benefico effetto massa che riusciremo a creare, in tal senso, attraverso i tavoli di concertazione - strumento diretto di partecipazione che consentirà di delineare le esigenze dei nostri imprenditori e lavoratori - che istituiremo, come ricordato più volte, nei primi cento giorni di governo”.