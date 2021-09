Verso le Amministrative: Marchese (FI) incontra i cittadini di Marina

Grosseto: Michele Marchese, candidato consigliere per le prossime elezioni amministrative a Grosseto con FORZA ITALIA, ieri ha incontrato i cittadini di Marina per portare le proposte dalla parte di chi, come lui, a Marina ci abita e vive ogni giorno tutte le problematiche irrisolte che la condizionano.

«Non sono un politico - ha detto -, ma come padre di 4 figli e Rappresentante d’Istituto per i genitori, ho sempre cercato di dare un contributo concreto ai miei concittadini e per il futuro dei ragazzi. Per me è fondamentale essere vicino alla gente, essere parte di quei cittadini che si impegnano per il rilancio del territorio costiero. La situazione di Marina non è quella che si può dire facile: le strade sono pericolose, le fogne sottodimensionate e danneggiate, la pineta vecchia e ammalata, alcuni servizi di base come la copertura della rete internet a banda larga ancora assente in alcune zone. Negli ultimi anni qualche intervento per migliorare l’aspetto e la vivibilità della frazione è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare.

C’è da dire che le presenze nel periodo estivo lievitano vertiginosamente, per poi calare drasticamente durante tutto l’inverno. Con i dati delle presenze alla mano, i grandi investitori riflettono a lungo sulla convenienza di intraprendere una qualsiasi attività a scapito di un’economia locale che da ottobre fino a primavera segna il passo. Cosa è necessario fare perché ci sia un cambio di rotta e la frazione di Marina torni a vivere tutto l’anno? Occorre un forte impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale per incentivare il ripopolamento di Marina, per esempio incoraggiandolo con sgravi fiscali o riduzioni di tasse sugli immobili, favorendo i proprietari di appartamenti che stipulano affitti pluriennali calmierati piuttosto che i “mordi e fuggi” attuali. Solo riportando la gente a Marina si può dare nuovo stimolo agli investitori e alle attività presenti che potranno riprendere ad erogare il proprio servizio tutto l’anno.

Le strade costituiscono un’infrastruttura indispensabile per i residenti, ma anche il primo biglietto da visita per i turisti: da anni vengono fatti sporadici interventi di rattoppamento, mentre è necessario intervenire urgentemente su quasi tutta la rete cittadina. Sono previsti interventi solo sulle strade principali, mentre quelle più interne o periferiche, stanti le ridotte disponibilità economiche del Comune, rimarranno allo stato attuale, anzi continuerà il loro degrado fino alla completa impraticabilità. Per far sì che ciò non accada, l’amministrazione dovrà approfittare della possibilità di attingere a Fondi europei per lo sviluppo e il rilancio del turismo disponibili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - che comprendono già la realizzazione della Ciclovia Tirrenica - oppure destinando una parte del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) già approvato, i cui fondi relativi saranno disponibili già dall’inizio del prossimo mondato.

Per avere maggior incisività per il rilancio delle riviere è necessario potenziare l’offerta turistica mediante sviluppo di sinergie e partnership pubblico-private, perché se è vero che l’Amministrazione deve fare da volano per l’economia locale, è altrettanto vero che l’apporto di capitali privati spesso risulta essere più immediata impiegabilità.

E ancora, si potranno implementare le iniziative culturali ed eventi nell’area del Forte di San Rocco, salvato dal degrado che rischiava di far perdere una delle parti identificative di Marina: ne va dato il merito all’Amministrazione di Centrodestra.

Altro problema sentito dai marinesi è l’insufficiente numero di parcheggi oggi presenti, molti dei quali sono a pagamento e non vi è nessuna concessione a favore di chi vi risiede. A tal proposito, è importante che nella fase progettuale delle nuove costruzioni si tenga ben presente l’aumento della richiesta di parcheggio in relazione crescente numero di famiglie che vi andranno ad abitare.

C’è ancora molto da fare, ma sono convinto che sostenendo l’Amministrazione di Centrodestra si possano portare avanti quei progetti di riqualificazione e sviluppo che porteranno solo che bene a tutto il territorio Grossetano.

È importante che indichino la preferenza per me i marinesi, i grossetani proprietari di una casa al mare e chiunque voglia contribuire a fare delle nostre località balneari il più bel biglietto da visita per la Maremma. Frequento marina da sempre e da 2 anni ho deciso di stabilirmi con la famiglia, ho a cuore la soluzione dei suoi problemi e porterò avanti una maggiore rappresentatività per la nostra frazione per ottenere più voce nella destinazione dei capitoli di spesa del Comune».