Verso le amministrative. Potere al Popolo: 'Ancora una volta come i privati dettano l'agenda politica all'amministrazione comunale'

Grosseto: "Non possiamo restare a guardare ancora una volta come i privati dettano l'agenda politica all'amministrazione comunale.

Siamo la provincia con il reddito più basso della Toscana - afferma in una nota Potere al Popolo -, ma già attualmente con un metro quadro per abitante, più di 80.000 m2 di costruzione privata e cementificazione in continuo ampliamento e crescita. Un'amministrazione che china la testa agli interessi dei pochi è un'amministrazione che sceglie politicamente da che parte stare. Invece di investire soldi pubblici in opere effettivamente pubbliche sceglie questi progetti a favore delle grandi catene di distribuzione.

Perché l'amministrazione non propone un piano di edilizia pubblica popolare, accessibile a tutti/e, così da far scorrere le graduatorie ferme ormai da anni con 600 famiglie che sono in attesa di una risposta? Perché ovviamente andrebbe in senso contrario ai loro interessi, basati su clientelismo e speculazione edilizia privata.

Questa amministrazione va in maniera diretta e determinata contro le fasce popolari, e lo dimostra ad ogni azione. È necessario un cambio di passo radicale, che metta in prima linea i bisogni e le necessità di chi quotidianamente è messo ai margini. Ridiamo il Potere al Popolo", termina la nota.