Verso le amministrative, Popolari insieme: 'Valorizzare il turismo per far ripartire l’economia

Grosseto: Il Movimento dei POPOLARI INSIEME GROSSETO, coordinati da Matteo Di Marzo e affiliati con FORZA ITALIA, nelle prossime elezioni sosterranno il candidato sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e puntano sul turismo come principale volano per far ripartire la nostra economia.

I candidati consiglieri Michela Avino, Silvia Bicocchi, Debora Coron e Amedeo Gabbrielli si impegneranno affinché “la futura amministrazione inserisca il turismo - culturale, ambientale, sportivo - come elemento chiave del progetto politico per valorizzare la nostra città e l’intero territorio. Un punto saldo da cui ripartire al fine di far crescere il turismo, e favorire le imprese ricettive con agevolazioni, detrazioni e riducendo la pressione burocratica quanto necessario per permettere lo sviluppo delle loro attività“. La promozione dello Sport e l’investimento in nuove strutture sportive rappresentano una strategia prioritaria per la messa in moto di meccanismi virtuosi che avranno nel tempo ripercussioni positive non solo sulla salute dei cittadini, ma sulla vita sociale, il benessere e il senso di appartenenza dell’intera comunità e di conseguenza anche sulla loro sicurezza e infine sul Turismo.

La città di Grosseto è pioniera, rispetto alla maggioranza delle città italiane, in fatto di promozione dello Sport e di Educazione allo Sport e nell’attuazione di progetti in cui lo Sport rappresenta lo strumento essenziale per la salute e il benessere dei giovani, la prevenzione e la soluzione di molte problematiche che li riguardano. La presenza di ben due Istituti di Scuola Superiore che hanno un indirizzo sportivo, ha attivato collaborazioni importanti con tutte le

Società sportive, mentre dal 2016 i programmi per l’alternanza scuola-lavoro che li coinvolgono stanno portando benefici la cui vasta portata è consolidata.

L’impegno è per sviluppare e promuovere ulteriormente il turismo sportivo, realizzando una rete tra le associazioni sportive e imprenditori e realizzando iniziative con gli studenti per svolgere sport in Riviera.

“È necessario trasformare il turismo da attività stagionale ad annuale ed è ciò a cui puntiamo” concludono i candidati. “Varie sono le iniziative che potremmo portare avanti, tra cui la creazione della Carta Free del turista, una tessera interamente dedicata a chi visita il nostro comune con vantaggi nell’utilizzo del trasporto pubblico, entrate nei musei e centri culturali e percorsi nei nostri splendidi Parchi naturali. Promuovere l’attività dei giovani è la chiave dell’innovazione. Vista l’importante presenza di molti indirizzi scolastici improntanti sul turismo, vogliamo realizzare dei progetti che li coinvolgano e li rendano partecipi a 360°, come l’ideazione di una startup d’impresa nel campo della promozione turistica tramite l’utilizzo di supporti multimediali e in collaborazione con le istituzioni e i media che si occupano di turismo e cultura. Infine, sosteniamo l’utilizzo del brand ‘Maremma Toscana’, che nell’ambito di un piano di marketing territoriale promuoverà le eccellenze grossetane e il nostro territorio nel mondo".