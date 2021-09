Ambiente, Agricoltura, Laguna nel programma della lista 'Patto per il Futuro Casamenti sindaco'

Orbetello: «La nostra Amministrazione - commenta il candidato Sindaco Andrea Casamenti - per la legislatura 2021-2026 ha grandi progetti per Ambiente, Agricoltura e Laguna.

In particolare abbiamo pensato:

- Centro di ricerca e sviluppo di sostenibilità e innovazione tecnologica della filiera agricola della maremma Tosco laziale con sede ad Albinia (fondi PNRR).

- Variante al piano operativo per le zone rurali.

- Forestiamo: progetto di piantumazione di 15 mila alberature negli spazi verdi pubblici

- Progetto rete nazionale laboratori lagunari con fondi Feampa 2021-2027 e PINRR, Orbetello Hub Capofila per tutto il sistema

coinvolgimento dello Stato nel sistema di gestione della Laguna di Orbetello

- Centro raccolta vegetale

- Progetto economia circolare: sviluppare un modello di produzione e consumo in grado di valorizzare i prodotti e le risorse naturali esistenti con l'obiettivo di estenderne il ciclo di vita e ridurne i rifiuti derivati

- Collocazione nuovi cassonetti nel resto del territorio comunale

- Realizzazione isola ecologica

- Potenziamento del sistema di videosorveglianza con particolar riferimento alle postazioni dei cassonetti

- Incremento della percentuale della raccolta differenziata».