Aurelia, Morelli (Viceministro Infrastrutture) a Grosseto

"L'Aurelia non è nel PNRR a causa dei criteri imposti da Bruxelles, ma è considerata prioritaria dal Governo"

Grosseto: Una sosta di fronte alla Fattoria del Collecchio, al confine tra i comuni di Magliano in Toscana e Grosseto, accolto dall'onorevole Mario Lolini, dal consigliere regionale Andrea Ulmi, dal vicepresidente della provincia Luca Grisanti, dal Sindaco di Magliano Diego Cinelli, dalla presidente del Consiglio Comunale di Orbetello Silvia Magi.

Con loro anche i candidati sindaco di Capalbio Valerio Lanzillo e di Scansano Giancarlo Tenerini. Si è fermato qui viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Morelli dopo un viaggio-sopralluogo lungo l'Aurelia a Sud di Grosseto. A fare gli onori di casa il Sindaco di Magliano Diego Cinelli che ha illustrato le criticità dell'opera. "Il viceministro Morelli ha potuto verificare viaggiando sull'Aurelia - spiega il primo cittadino- specie in periodi come questi di lavori agricoli in cui oltre alla pericolosità della strada si registra quella dei mezzi che la utilizzano. Troviamo auto, tir, autobus, ma anche mezzi agricoli pesanti. Un'infrastruttura come l'Aurelia è fondamentale per lo sviluppo del territorio, ma lo deve essere anche in termini di sicurezza".

A chiedere un aiuto concreto è stato il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi. "Il problema va avanti da decenni - ha spiegato Ulmi all'esponente del Governo Draghi- In Regione ho presentato mozioni sul tema trovando consenso unanime. Come partito non ci piace fare proclami, cosa che in questi anni ha caratterizzato esponenti politici di altri partiti. Noi siamo per le cose concrete e dunque abbiamo preferito portare qui l'onorevole Morelli affinché si rendesse conto delle problematiche e delle criticità per riuscire a risolverle". Promesse no, ma impegno sì. E' quello che ha annunciato il viceministro Morelli che ha confermato l'attenzione del Governo sulla strada. "L'adeguamento dell'Aurelia - ha spiegato- rientra tra le priorità del Governo. Non è stata inserita nel PNRR perché come infrastruttura non risponde ai criteri previsti da Bruxelles che, da qui al 2026, dà priorità ai porti ed alle ferrovie.

Queste opere però vanno collegate tra loro ed è per questo che l'Aurelia si inserisce tra le infrastrutture che avranno attenzione attraverso il commissariamento. Per noi rappresentano quella 'venatura viaria' che deve mettere a rete i sistemi portuali e ferroviari. Oggi - ha concluso Morelli- sono venuto per avere una fotografia chiara dell'Aurelia ed è impossibile pensare che nel 2021 in una strada di questa importanza auto e camion possano viaggiare insieme a trattori e mezzi agricoli pesanti".