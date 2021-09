Verso le amministrative. La Senatrice Bottici a Scansano in sostegno a Ginesi

Scansano: Giovedì 16 settembre, la senatrice Laura Bottici, Questore del Senato della Repubblica, sarà a Scansano, incontrerà le Associazioni di categoria del settore agricolo e visiterà alcune realtà produttive caratteristiche della produzione agricola del territorio scansanese accompagnata dalla Candidata Sindaco, Maria Bice Ginesi.

In particolare la Senatrice visiterà la Cooperativa di Pomonte e la Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano, realtà associative che raccolgono molte centinaia di Soci.

Nella sua permanenza scansanese, la senatrice Bottici incontrerà anche le Candidate e i Candidati della Lista Civica “Scansano Ora – Maria Bice Ginesi Sindaco” per conoscere meglio le problematiche di tutto il territorio scansanese (la Lista Scansano Ora è l’unica, tra quelle in pista per le prossime amministrative a Scansano, che ha almeno un candidato/a per ognuno dei 9 Centri abitati del Comune) e riaffermare il convinto sostegno del Movimento 5 Stelle alla Lista che propone Maria Bice Ginesi come prossimo Sindaco di Scansano.

La Senatrice completerà il suo percorso scansanese con una vista ad alcune aziende agricole di Pomonte, accompagnata anche dai 2 candidati pomontini della Lista Scansano Ora, Fabio Mecarozzi e Sheila Poli, entrambi agricoltori.