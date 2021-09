Alternativa Orbetello e la candidata Della Santina incontrano l'Associazione Vita di Albinia

Orbetello: "Un incontro importante e costruttivo con una delle associazioni che rappresenta uno dei problemi più evidenti del territorio comunale: la sicurezza idraulica ed idrogeologica, afferma Paola Della Santina.

"Tutti, - prosegue - abbiamo negli occhi quanto accaduto con le devastanti alluvioni, in particolare quella del 2012 che è arrivata ad allagare le case ad Albinia e quella del 2014 che ha toccato principalmente la zona di Polverosa e ad oggi possiamo dire che ciò che è stato fatto a distanza di tanti anni e' importante ma non ancora sufficiente. Nel 2019 ad esempio si è rischiato una ulteriore esondazione quando l'acqua e' arrivata al battente dei due ponti. E possiamo anche dire che quello che qualcun altro sta proponendo rischia addirittura di aumentare tali rischi.

Per noi la sicurezza dell'Albinia, di Polverosa, del Guinzone e di tutte le zone soggette a queste problematiche deve passare da una visione complessiva del territorio che varca anche i confini comunali, per questo è necessario istituire una collaborazione tra amministrazioni comunali,come Manciano,per affrontare i problemi sia a monte che a valle. Nello specifico le nostre proposte riguardano alcuni punti fondamentali per ridurre i rischi: rendere trasparenti dal punto di vista idraulico Aurelia e Ferrovia (argomento su cui c'è già accordo Ferrovia, Anas, Provincia e Regione, caduto nel dimenticatoio), sostituire i due ponti sull'Albegna con stutture ad un'unica campata, evitare nuove infrastrutture impattanti da ogni punto di vista come l'orrenda variante che centrodestra e lista Chiavetta vogliono far passare nelle campagne attorno ad Albinia.

Durante l'incontro con l'Associazione sono state poi affrontate anche altre problematiche che affliggono le campagne attorno ad Albinia, come ad esempio l'insufficiente connessione ad internet che limita fortemente la vita delle famiglie e le prospettive delle aziende di quelle zone. Questi sono alcuni degli argomenti oggetto del lungo confronto con l'associazione Vita, realtà associativa importante da considerare come interlocutore non solo durante la campagna elettorale, ma soprattutto durante la concreta attività amministrativa", termina la nota.