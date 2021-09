Grosseto, Centinaio: 'Con Vivarelli Colonna e Megale continuare lavoro iniziato in questi anni'

Grosseto: "Auspico che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sia riconfermato per il secondo mandato per dare continuità all'amministrazione e a quanto è stato fatto in questi anni per Grosseto". Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, responsabile Agricoltura e Turismo della Lega che a causa di un contrattempo non è riuscito ad essere presente oggi nella città toscana.

"Vorrei, inoltre, ringraziare in particolare l'assessore Riccardo Megale per il lavoro fin qui svolto sulle concessioni balneari per consentire ai titolari delle attività di programmare e attuare investimenti sulle proprie strutture, armonizzando la legge 145/2018 con la direttiva Bolkestein. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare - prosegue Centinaio - per permettere al settore di essere nella condizione di guardare con serenità al futuro e quindi anche di poter investire. Se fossero fondate le voci che nel decreto Concorrenza si vuole inserire l'annullamento delle concessioni demaniali marittime e mandarle tutte a gara nei prossimi mesi come Lega siamo pronti alle barricate", conclude Centinaio.