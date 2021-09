Lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni comunali

Grosseto: Una concittadina scrive alla nostra redazione sottoponendo alcune richieste ai candidati a sindaco della città in occasione delle imminenti amministrative.

«Sono una cittadina grossetana - dice - e come tale apprezzo molto le nostre mura, dove mi reco frequentemente per le passeggiate. In questo periodo però è impossibile percorrerle per intero, per via del cantiere presente al Bastione Cavallerizza; ho notato inoltre anche l'installazione di cancelli che delimitano l'ingresso nel detto bastione, in previsione di spettacoli.

Mi domando quando i lavori saranno terminati e non vi saranno presenti degli spettacoli, i cancelli al bastione verranno aperti, per poter effettuare l'intero percorso delle mura? Rivolgo questa domanda ai candidati alle prossime elezioni comunali».