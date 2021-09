Verso le amministrative. Matteo Salvini torna in Maremma

Lunedì pomeriggio sarà a Grosseto e a Capalbio

Grosseto: Torna in Maremma Matteo Salvini. Lunedì 13 settembre il leader della Lega sarà a Grosseto ed a Capalbio.

Alle 16,30 nel capoluogo giungerà al gazebo di piazza Ettore Socci dove il Carroccio presenterà la lista dei candidati al consiglio comunale. Alle 18 si sposterà invece a Capalbio dove, al Bar Station di piazza Aldo Moro, incontrerà il candidato sindaco di Capalbio Domani Valerio Lanzillo, i candidati al consiglio comunale ed i cittadini.

"Matteo Salvini dimostra ancora una volta grande attaccamento alla Maremma - affermano il commissario della Lega Toscana Mario Lolini e il commissario provinciale Andrea Ulmi- A luglio è stato con noi due giorni, ma ci aveva promesso che sarebbe tornato. Lo farà lunedì dopo gli impegni nel senese, ma sarà di nuovo nella nostra provincia, a fine settembre per dedicare, compatibilmente con l'agenda nazionale, un'intera giornata ai comuni che andranno al voto.

Questo ci fa enormemente piacere perché da sempre Salvini è stato attento alla provincia di Grosseto ed alle sue problematiche. E' simbolico anche il passaggio a Capalbio, per il quale ha ritagliato uno spazio nella sua fitta agenda. Un comune che negli ultimi tempi ha dato importanti risultati elettorali alla Lega alle elezioni politiche, europee e regionali. Adesso è giunto il momento che il cambiamento, in uno dei luoghi simbolo della sinistra, giunga anche alle amministrative. A Grosseto siamo invece convinti di avere una lista forte, compatta e competitiva. La presenza del nostro leader sarà importante, come lo è stato a luglio e nel passato, per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo fissati".