Verso le amministrative, il Movimento 5 Stelle presenta i candidati

Grosseto: "Sostegno alle micro imprese e ai cittadini con reddito medio basso, politiche mirate a favorire un lavoro regolare, adeguatamente retribuito e stabile, stop alla cementificazione e all’ampliamento dei mega centri commerciali, maggiore cura del verde pubblico e corretta gestione dei rifiuti con una diminuzione reale della tariffa Tari, stop al proliferare degli impianti a biogas", questi i temi cardine del nuovo Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che a Grosseto si presenta nella coalizione di centrosinistra con candidato sindaco Leonardo Culicchi.

"Questa la lista di donne e uomini che hanno scelto di correre per il Movimento 5 stelle di Grosseto. Una squadra forte e coesa. L’invito che rivolgiamo a tutti i cittadini, a cominciare dai tanti che nel 2016 hanno scelto il Movimento 5 stelle a Grosseto, è quello di non disperdere il proprio voto in formazioni che non hanno speranza né di vincere le elezioni, né tantomeno di entrare in Consiglio comunale. Un Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte forte significa avere una garanzia rispetto a tutti i temi sopracitati e ai molti altri che saranno resi presto pubblici tramite la divulgazione del nostro programma di governo per i prossimi 5 anni", termina la nota.

Questi i nominativi dei 30 candidati al Consiglio comunale:

GIANLUIGI PERRUZZA, 40 anni, coordinatore di trasporti socio sanitari.

Laurea magistrale in Scienze Politiche, istruttore di Blsd, formatore Sismax (sistema integrato di sanità nelle maxiemergenze) e Emergency manager Cri.

Ho partecipato ai soccorsi delle più grandi emergenze locali ed alcune nazionali.

Da venti anni mi occupo di persone vulnerabili, difendo e sostengo i diritti di tutte le persone, senza distinzioni.

Impegnato indipendentemente da circa dieci anni nel mondo animalista, amo la natura e in particolar modo la montagna.

Le battaglie sul clima ed il surriscaldamento globale sono le priorità da affrontare e, correlate ad esse, le migrazioni climatiche e dai paesi in guerra.

FRANCESCA AMORE, nata il 31/10/1972, laureata in Architettura con una tesi su Grosseto e il suo sviluppo sostenibile, si specializza in seguito in tecniche scenografiche e consegue il Master di primo livello in Interior design, presso il Politecnico di Milano.

Ha lavorato come progettista incaricata per redazione Stato delle conoscenze del piano strutturale del Comune di Castiglione della Pescaia. Attualmente libera professionista ma da 5 anni viene nominata come docente di architettura e ambiente presso il liceo artistico di Grosseto.

Consigliera comunale uscente, si è occupata durante il suo mandato di sviluppo sostenibile del territorio, di dinamiche urbane e green economy.

Partecipa a numerosi concorsi internazionali di architettura come gruppo di progettazione, ottenendo menzioni o rientrando tra i progetti selezionati come finalisti.

Ama viaggiare, visitare mostre e partecipare ad eventi formativi. Ha un figlio adolescente.

ISACCO BOCCI, 36 anni, ingegnere civile. Dopo la laurea e l'iscrizione all'Ordine, esperienza di libero professionista e dipendente in Italia e all'estero.

Impegnato con passione nel settore dell'istruzione e della formazione, da due anni docente di matematica in ruolo nella provincia di Grosseto. Precedentemente, esperienza di insegnamento all'estero, in Sudamerica, con l'opportunità di conseguire una conoscenza di livello avanzato della lingua spagnola, unita ad una buona conoscenza dell'inglese.

Sensibile alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, con competenze specifiche adatte al settore della gestione urbanistica della città.

ANTONELLA PISANI, nata nel 01/08/63, dopo il diploma di liceo scientifico consegue la laurea in scienze biologiche. Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle nel Comune di Grosseto dal 2016 ad oggi.

Imprenditrice agricola con la responsabilità della conduzione dell’azienda agricola biologica Il Melograno: olivicoltura. Inoltre amministratore unico della società commerciale Naturalmente Toscano srls. Precedentemente socio ordinario della società commerciale 4Poggi srl

Dopo la laurea ha lavorato presso la Fondazione Oikos (Quercegrossa, Siena) approfondendo le tematiche ambientali: rifiuti, energie rinnovabili, agricoltura sostenibile.

ANTONIO PIGNATIELLO, 52 anni, separato con 2 figli. Dipendente dell'Amministrazione Difesa. Dopo la maturità scientifica ho vinto il concorso come Sottufficiale dell'Aeronutica Militare. Nella mia carriera ho ricoperto vari incarichi nel campo delle telecomunicazioni soprattutto in ambito internazionale, con esperienze in Italia e all'estero, che mi hanno consentito il raggiungimento di un livello avanzato di conoscenza della lingua inglese.

Impegnato con passione nel Movimento 5 Stelle già dal 2013 e candidato nel 2016 alle elezioni amministrative, e nel 2018 referente provinciale per quelle politiche.

Amante dello sport e della tutela dell'ambiente ho partecipato al gruppo interprovinciale sul tema dei rifiuti urbani. Fortemente motivato a contribuire alla creazione di spazi di socialità tra i giovani attraverso lo sport e la musica.

DANIELA LEMBO 58 anni, coniugata, un figlio, laureata in Scienze Politiche, istruttore direttivo presso la Provincia di Grosseto (mi occupo di suap - servizi alle imprese) sono anche counselor relazionale, esperta di comunicazione e relazioni interpersonali in contesti organizzativi pubblici e privati. Appassionata di letteratura, musica e filosofia buddista per molti anni sono stata attiva nel mondo del volontariato e nel sindacato. Sono stata eletta con il Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale nel 2016. Le battaglie che più mi stanno a cuore sono: la partecipazione, diffusa e qualificata come mezzo per realizzare la democrazia; la cultura, incentrata sulla relazione e la condivisione; l’educazione, in particolare l’educazione civica, per formare cittadini consapevoli.

Sogno una città in cui ogni cittadino possa sentirsi protagonista in quanto responsabile e custode dei beni comuni a cominciare dai giovani.

ADELMO GIANNETTI, 26 anni, da poco laureato in Scienze Politiche e Sociali, lavoratore dipendente. Mi sono interessato a seminari e convegni sull’Unione Europea, su cui ho dedicato gran parte dei miei studi universitari. Sono appassionato al mondo della fotografia ed al verde urbano. Sono interessato ai modelli di gestione della governance pubblica ed aziendale. Possiedo il diploma in ragioneria e tecnico informatico con specializzazione nella programmazione di reti private e pubbliche di small-medium business. L’informatica è una passione che ho sempre approfondito nel corso degli anni e sono certo che ai giorni nostri sia una competenza sempre valida, per la maggiore interconnessione degli aspetti non solo sociali ma ormai anche amministrativo-economici.

LAURA ANDREUCCI, sono nata a Firenze l'11/02/1965 e sono imprenditore agricolo e operatore agrituristico. Mi sono laureata in giurisprudenza, a Firenze, e sono avvocato civilista.

Vivo presso la mia azienda agricola "Tenuta Poggiale", a Principina a Terra. Sono sposata e ho un figlio di 21 anni. Ho collaborato con Italia Nostra e comitati ambientalisti

Ho fatto parte, come commissaria, della commissione Pari opportunità del Comune di Grosseto. Inoltre sono stata nominata, in rappresentanza di Confagricoltura, come membro del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Grosseto.

Sono attualmente membro della Commissione revisione usi presso la Camera di Commercio di Grosseto e faccio parte del Consiglio di amministrazione della Confai/ Sindacato, presso la sede di Grosseto.

MIRKO DEL TONGO, nato il 05/05/1973 a Grosseto, consegue il diploma di Ragioniere programmatore nell’istituto tecnico commerciale “’Vittorio Fossombroni’’ di Grosseto.

Esperienza professionale in Ufficio Ambiente e Qualità e in Unità Tecnica e Programmazione Servizi in varie imprese. Attualmente occupato come Responsabile ufficio ambiente e qualità presso ‘Pianigiani Rottami s.r.l. di Siena con compiti in vari ambiti come: le istanze di rinnovo/modifica autorizzazioni, i rapporti con Enti competenti e di controllo, la redazione del report Ambientale e Prtr, i controlli ambientali e sul materiale in ingresso.

Fluente conoscenza della lingua inglese, discreta di quella francese.

LUCIANA TARANTO, nata l’8 Maggio 1953. Laurea In Infermieristica, Master di I° livello in Infermieristica in salute mentale psichiatrica, specializzazione in Assistenza in psichiatria e per la tutela della salute mentale. Diploma universitario di Erborista.

Sono un’infermiera specializzata in assistenza e riabilitazione psichiatrica, con formazione per il trattamento dei disturbi mentali comuni in collaborazione con le cure primarie.

Impegnata nella promozione e facilitazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, presso l'associazione Oasi onlus, di cui faccio parte, associazione di volontariato per la tutela e promozione della salute mentale. Mi do da fare anche perché sono una nonna felice, di quattro vivacissimi nipotini a cui spero, ancora fortemente, di lasciare un futuro migliore.

MARCO MORETTI, nato il 17/01/61 a Grosseto, consegue il diploma Magistrale nel 1983.

Esperienza lavorative come assistente bibliotecario presso la biblioteca Chelliana, insegnante precario e collaboratore scolastico, infine assistente amministrativo presso l’istituto comprensivo Grosseto 2. Dal 2004 si è dedicato alle tematiche LGBT, ricoprendo il ruolo di segretario e vice presidente del circolo Arcigay Leonardo da Vinci fino al suo scioglimento. Si candida nel Movimento 5 Stelle desiderando un miglioramento sociale della collettività.

MARTA RABAGLI, 65 anni, nata a Grosseto in piazza Dante, nel pieno centro storico.

Sono separata ormai da 16 anni, ho tre figli meravigliosi che sono tutta la mia vita.

Sono laureata in Architettura all’Università di Firenze e ho esercitato la libera professione dal 1983, contemporaneamente all'insegnamento presso il liceo Artistico Bianciardi di Grosseto.

Sono iscritta all'Albo degli Psicologi della Toscana dal 1989 e mi sono sempre occupata di Educazione alla Salute, Progetto giovani e C.I.C.

Nel Movimento 5 Stelle ho trovato il modo di mettere in pratica gli ideali che hanno caratterizzato la mia vita: l’educazione ricevuta dalla mia famiglia, le mie esperienze di vita, gli studi fatti e le filosofie incontrate, mi hanno sempre portato a lavorare su di me, cercando sempre di dare il buon esempio, mettendoci la faccia.

DANIELE VECCHI, nato il 07/01/1964, diploma superiore in Tecnico gestione aziendale e informatico. Esperienza lavorativa come Sottufficiale in SP nella Aeronautica Militare Italiana

Attualmente impegnata presso Leonardo Velivoli SpA Torino EF2000 ground support system con i seguenti ruoli e compiti: procedure operative, liste di controllo, formazione personale utente.

Frequentato corso per volontario Croce rossa italiana. Conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

Credo fortemente nel nuovo corso voluto dal presidente Conte e sono fermamente convinto dei valori fondanti del movimento tuttora vivi e attuali nel neonato soggetto politico. Spero di dare il mio contributo proattivo in una consiliatura che necessita di modificare un approccio personalistico e muscolare con un nuovo corso inclusivo e che ascolti le priorità del territorio.

GIOVANNA CASOLARO, 53 anni, Laureata in Sociologia, Master in Europrogettazione, più di vent’anni anni di esperienza amministrativa nel settore cultura, Sociale, Pari opportunità in vari enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

Attualmente vice presidente della commissione provinciale Pari opportunità di Grosseto, ruolo che ho ricoperto anche nella precedente Cppo. Scrittrice e intervistatrice web e teatro tv.

Il mio impegno non è astratto nasce da più di vent'anni di esperienza nel pubblico, una comunicazione accessibile e non denigratoria, una cultura della consapevolezza dove l'altro non è diverso da noi (animali, piante, uomini, donne, anziani, disabili) e in ogni settore spazio ai giovani e alle loro idee di futuro.



MASSIMO SABATINO, Uomo e padre, prima ancora che militare.

Ho sempre guardato allo sport come ad un importante strumento per migliorare stile e qualità della vita oltre che valido strumento per incoraggiare le occasioni di socializzazione e trasmettere, anche ai più giovani, modelli e pratiche di comportamenti virtuosi.

Sin da bambino ho iniziato a giocare a calcio e lì che ho imparato a comprendere l’importanza di una competizione sana coltivando la resistenza come uno dei valori per il superamento dei tanti ostacoli che avrei dovuto affrontare.

Anche per questo, uno dei miei obiettivi sarà quello di promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, dando pieno sostegno all'associazionismo sportivo in tutte le sue variegate forme ed espressioni, un programma di miglioramento e riqualificazione degli impianti sportivi già esistenti in città sarà sempre da me appoggiato. Non vedo l’ora di mettermi alla prova per rendere la nostra città la Città dello sport: una città che riconosce alla pratica sportiva la sua centralità ed il suo valore educativo ed in grado di esaltare e valorizzare i talenti.

FALCUCCI KATIA, nata ad Orbetello il 7 maggio del 1962. A 7 anni entra nel mondo della danza classica e contemporanea. Nel 1982 consegue il diploma di perito aziendale. Si sposa nel 1985, ha una figlia e 2 nipoti. Nel 1990 riprende il viaggio nel suo amato mondo del ballo, nel 2003 apre la sua scuola di ballo Caraibico come insegnante insieme a suo marito. Nel 2011 diventa imprenditrice vincendo la gara d’appalto per la gestione dello stabilimento balneare e dei bar all’interno dell’aeroporto dell’aeronautica militare fino al 2015. Finita tale parentesi riprende a pieno la sua attività di ballo.

In questo drammatico periodo storico, dopo tanta rabbia vorrei provare a rendermi utile, insieme a persone che condividono i miei pensieri, ed aiutare coloro che stanno vivendo come me il disagio del momento.

SERGIO IGNELZI, 48 anni, sposato con Chiara e papà di Giovanni, ingegnere meccanico.

Dopo diverse esperienze lavorative in Lombardia presso aziende multinazionali, nel 2010 approdo alla Piaggio di Pontedera, ricoprendo vari ruoli. L’esperienza più significativa è in Vietnam, come responsabile dello stabilimento motori per tre anni. Profondo conoscitore della realtà industriale in Italia e nel mondo, sensibile alle tematiche umane e ambientali fin da ragazzo, ho approfondito usi e potenzialità delle energie alternative, grazie ad uno stage post-laurea all’Enel green power.

Mi candido per la prima volta come consigliere comunale per il M5s, con il quale condivido i valori dell’onestà e della legalità.

Sento la necessità di impegnarmi per una politica che sostenga le generazioni future ed il nostro pianeta, mettendo a disposizione le mie conoscenze per contribuire ad una gestione sostenibile dei rifiuti e all’introduzione di sistemi per il risparmio energetico, certo che il territorio di Grosseto abbia risorse e potenzialità ancora troppo poco sfruttate.

VALERIO ASSUNTA, per tutti Susy, nasco il 7 maggio 1968 in una delle città più belle del mondo, Napoli. Vivo in uno dei territori più belli del mondo, la Maremma. Il mio primo contratto di lavoro lo firmo a 19 anni. E dopo molti anni di precariato, nel 2010 con la Usl9 Grosseto firmo il contratto a tempo indeterminato che finalmente mi darà dignità lavorativa, stabilità economica e credibilità creditizia.

Separata e madre di due ragazze meravigliose, Valentina e Serena.

Loro, come tutti i loro coetanei sono il vero successo. Sono loro i “giovani progetti” per il futuro e noi abbiamo il dovere etico e morale di investire in questi progetti, di sostenerli, aiutarli a realizzarsi. È in questo che nasce la mia motivazione all’impegno politico e mi auguro che lo troviate ampiamente condivisibile.



FAUSTO GIOVANNY PIZARRO, nato nel 10/09/1988 in Ecuador. Attivo nella provincia di Grosseto già dal 2006 lavora per varie aziende di Grosseto, Orbetello, Castel del Piano e Capalbio. Occupato saltuariamente nel settore dell’agricoltura si è dedicato soprattutto alla ristorazione.

ROSSELLA FROSALI, nata il 22/08/1961, diplomata nell’istituto tecnico commerciale “’Vittorio Fossombroni’’ di Grosseto. Profonda conoscenza e esperienza professionale nel settore del turismo. Esperienza lavorativa come titolare e direttore tecnico di agenzia di viaggi Shamisen travel a Grosseto. Attualmente impegnata presso R.T.A. Verde pineta a Principina a Mare (Gr) con i seguenti ruoli e compiti: capo ricevimento, prenotazioni soggiorni, operazioni di check in e check out, organizzazione accoglienza clienti.

Frequentato corso per volontario Croce rossa italiana. Conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

DINO RIELLO, nato il 04/12/1940. Esperienza lavorativa nel settore dell’abbigliamento (produzione e commercio) anche con attività in proprio. Collaborazioni importanti e durature con le imprese Mabro e Paoletti.

CATERINA ORLANDI, 58 anni, pedagogista e ricercatrice.

Da sempre si occupa del benessere dei bambini e dei giovani e del miglioramento dei servizi educativi e formativi. Per anni ha svolto attività di selezione del personale, di formazione degli adulti e dei lavoratori. Dirigente di ricerca Indire. Psicopedagogista, dirigo l’area di ricerca azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale e internazionale, rapporti col mondo del lavoro.

La collaborazione con Indire inizia nel 2000, da allora dirigo le attività di ricerca e i progetti sulle principali trasformazioni della scuola italiana monitorando le applicazioni delle riforme, gli interventi di raccordo tra scuola e lavoro, di istruzione e formazione tecnica superiore, di apprendimento permanente, e favorendo così la conoscenza dei processi di cambiamento e di innovazione in atto nel sistema nazionale.

ALDO MILANI, nato a Grosseto, Tecnico Tim da 32 anni. Nel 1969, inizia a studiare flauto traverso all'età di 9 anni e si diploma all’età di 17 anni, con ottimi voti presso il conservatorio di S. Cecilia di Roma. Per circa 14 anni si dedica esclusivamente allo studio e al perfezionamento del flauto nella classica. Nel periodo classico suona per molto tempo con i pianisti di fama internazionale. È stato solista per un anno dell’orchestra da camera Carlo Cavalieri. Nel 1992 inizia a studiare il sassofono. Nel 2001 si specializza presso Siena Jazz accedendo subito al massimo livello dei corsi di improvvisazione, composizione, arrangiamento, big band, analisi e musica d’insieme. Nel 2004 pubblica con una casa discografica di Milano il suo primo disco. Nel 2005 fonda un suo quintetto jazz con il quale dà vita a un progetto dedicato alla musica di Wayne Shorter. Nel 2010 in una tournée di un mese in Brasile, nello stato di Bahia. Nel corso della sua carriera ha partecipato come turnista alla registrazione di oltre venti dischi. Suona sax tenore, soprano, baritono, contralto, flauto, flauto basso e clarinetto.

BARBARA BONTEMPI, 48 anni, professione assistente di studio odontoiatrico con attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Toscana il 14/12/2019. Dal 2006 svolgo la professione presso uno studio Odontoiatrico sito in Magliano in Toscana. Precedentemente ho conseguito la laurea in Scienze del Servizio Sociale, presso l’Università di Siena. Frequentato corso di formazione professionale sul mobbing con attestato rilasciato dall’Università di Siena. Frequentato, inoltre, un corso di aggiornamento in Psicologia dell'emergenza e delle catastrofi, con attestato rilasciato dall’Università di Siena. Partecipato al 2° Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, con attestato rilasciato dal Cesvot presso la sede di Grosseto. Buona la conoscenza della lingua francese e inglese.

GALLI ENRICO 58 anni, artigiano edile. Presidente di ALI Toscane, consigliere della federazione colombofila italiana, commissario ufficio sportivo.

Vivo a Braccagni e negli anni ho vissuto sulla mia pelle e quella dei miei familiari i disagi delle frazioni. Tante sono state le promesse dei vari politici, ma poche, pochissime quelle davvero mantenute. Voglio portare in Consiglio comunale la voce di chi ha scelto di vivere in luoghi tranquilli, con alta qualità della vita, ma con pochi servizi e molti disagi quotidiani. Chi abita nelle frazioni paga tasse e imposte al pari di tutti gli altri e non deve essere trattato come un cittadino di serie B.

DONATO STASIO, anni 68 al 30 settembre 2021. Titolo di studio ragioniere.

In pensione dal Primo settembre del 2017 dopo 43 anni e 6 mesi di lavoro come assistente amministrativo nelle scuole, gli ultimi 3 anni presso il polo liceale di Grosseto.

MARIA LETIZIA PIA CERILLI, nata a Grosseto il 5 febbraio 1973, Diploma in ragioneria.

Esperienza lavorativa come addetta alle vendite, organizzazione magazzino, confezionamento e ordini. Ha collaborato con varie imprese del territorio fino all’assunzione a tempo indeterminato nel 2015.

FEDERICO VENTURI, nato il 3 agosto del 1956 nel comune di Roccastrada, queste mie origini paesane mi hanno sempre aiutato ad apprezzare la bellezza della semplicità, la schiettezza, il valore delle persone e del luogo che abitano. Grazie ai miei 40 e più anni di lavoro presso l'Enel, ho percorso questa provincia in lungo e largo conoscendone ogni radura, colle, macchia e corsi d'acqua, dialogando con le persone più disparate.

Ciò mi ha permesso di imparare ad ascoltare, osservare e riflettere sulle potenzialità del nostro

territorio e dei suoi abitanti, decidendo così di provare a sostenere e proteggere la Maremma

impegnandomi per 20 anni in un percorso di volontariato con associazioni ambientaliste.

Amo il mare, la nautica, la pesca, amo imparare e cimentarmi sempre in cose nuove.

Tengo molto alla famiglia ed all'amicizia. Da queste mie esperienze nasce il bisogno/dovere di tradurle in azioni che possano dare un contributo alla società e all’ambiente dove vivo.

Riconoscendomi nei valori e negli obiettivi del movimento 5 stelle, ho deciso di tradurre quanto

sopra in questo nuovo percorso. Ho un sogno: “che in questa terra gli esseri viventi siano felici ed a loro agio”.

LUCIANO SIGNORI, nato a Grosseto nel 1951.

Dopo vari lavori sono entrato con una ditta appaltatrice al casone di Scarlino dove in breve tempo mi sono specializzato come tubista industriale facendo anche il rappresentante sindacale con la Cgil.

Negli anni ‘70 c'era molta richiesta di operai con la mia qualifica, questo mi ha permesso di girare viaggiare molto. In Italia ho lavorato a Siracusa, Taranto, Ottana, Mantova, Rosignano, Massa Carrara. All’estero ho lavorato in Polonia, in Iraq e in Sudan.

Negli anni ‘80 con mia moglie abbiamo rilevato una piccola ferramenta e l'abbiamo chiamata la Boutique del chiodo, che abbiamo venduto ai nostri dipendenti nel 2006.

Nel 2010 sono andato in pensione e adesso mi godo i miei 2 fantastici nipoti.

GIACOMO GORI, nato il 16 settembre del 1971, piccolo imprenditore con un passato da libero professionista nei settori dell’ambiente, della sicurezza e dei sistemi di qualità aziendali.

Ho cominciato a fare politica con Grillo, nel 2006. Due candidature a sindaco, nel 2011 e nel 2016, con il M5S.

Fare il Consigliere comunale mi ha permesso di conoscere molto in profondità le istituzioni e la politica nel suo insieme, prendendo atto di quel che veramente c’è da fare. Per questo motivo è nata in me la consapevolezza, ormai da diversi anni, che soltanto un Movimento al governo può contribuire a cambiare realmente le cose. Ho pertanto sposato in pieno l’arrivo di Giuseppe Conte e, insieme a lui, continuo a mettermi a disposizione della città proponendomi come candidato consigliere comunale.