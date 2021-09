Centrodestra, 'Bellissima Grosseto': 'Gratitudine per la nostra Polizia Municipale, un riconoscimento importante per il grande lavoro fatto'

Grosseto: “Il conferimento alla nostra Polizia Municipale del Premio Nazionale ANVU “Alvaro Pollice”, assegnato dall’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, ci riempie di gioia e orgoglio”.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, commenta così il prestigioso riconoscimento assegnato. “Un risultato di portata storica – aggiunge – che rende merito alle donne e agli uomini del Corpo, quotidianamente in prima linea per garantire sicurezza e assistenza ai cittadini. A loro, le nostre congratulazioni e la nostra gratitudine sincera.

Crediamo che questo risultato così importante ponga il sistema della Polizia Municipale di Grosseto come un modello per il resto del Paese. Infatti, l'abnegazione e l'impegno di tutto il personale del Corpo hanno bisogno, per esprimersi al massimo delle potenzialità, di un'organizzazione di supporto solida e agile: cioè quello su abbiamo lavorato in questi 5 anni e per cui continueremo a lavorare anche in futuro.

La nostra scelta di operare il più possibile per funzionali politiche di sicurezza urbana, in questo senso, ha dato i suoi frutti. Abbiamo potenziato la Polizia Municipale non solo nei numeri, attraverso nuove assunzioni che potessero garantire una copertura più capillare del nostro vasto territorio, ma anche nella preparazione, grazie a specifici corsi di formazione per rimanere in continuo aggiornamento con le evoluzioni delle varie normative in tema di sicurezza. Come amministrazione, inoltre, abbiamo assicurato al Corpo nuove dotazioni e nuovi mezzi di trasporto in grado di percorrere ogni genere di strada in ogni condizione meteo. Uno degli aspetti di cui siamo più soddisfatti è la nascita della Casa della Sicurezza, del NOS -Nucleo Operativo Sicurezza (una squadra direttamente dedicata al contrasto all'abusivismo, all'illegalità e al degrado) e di un Nucleo cinofilo attivo nel campo della lotta alla droga.

Grazie a questi e altri potenziamenti – aggiunge Vivarelli Colonna – abbiamo posto la Polizia Municipale di Grosseto al vertice in Italia e messo gli agenti nella migliore condizione possibile per svolgere la loro insostituibile missione anche in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, come dimostra il successo dell'operazione “Free Park 2020”, con la quale sono state stroncate le attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel parco di via Leoncavallo. Sono state inoltre potenziate tutte le attività di sorveglianza sulle strade, con controlli ancora più rigorosi nell’esclusivo interesse della sicurezza dei cittadini.

Il percorso per una Grosseto più sicura è stato tracciato, i dati ce lo confermano. Con l'aiuto delle donne e degli uomini della Polizia Municipale, esempio di dedizione e coraggio, e di tutte le Forze dell'Ordine, sapremo andare avanti con determinazione e coraggio”.