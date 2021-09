Presentazione della lista civica 'Francesco Marchi sindaco' al Teatro di Scansano

Sabato 11 settembre alle 17 appuntamento con Marchi e i candidati al Consiglio comunale

Scansano: I candidati della lista civica “Francesco Marchi sindaco” si presentano agli scansanesi sabato 11 settembre alle 17, al Teatro Castagnoli in via XX settembre. L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare e approfondire il programma elettorale della lista civica.

«I dodici candidati che fanno parte della mia squadra – dichiara il candidato sindaco, e primo cittadino in carica, Francesco Marchi – sono seri, onesti e soprattutto competenti, accomunati da un grande amore per Scansano. Sabato sarà la loro prima presentazione ufficiale agli scansanesi: avremo modo anche di parlare del nostro programma e di quello che abbiamo fatto dal 2016 a oggi per la comunità».

All’evento saranno presenti i rappresentanti dei partiti che sostengono il candidato sindaco Francesco Marchi: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc.

«L’appuntamento è solo il primo di una lunga serie – continua Marchi –: nei prossimi giorni incontreremo i nostri concittadini in ogni frazione, così da dare a tutti la possibilità di conoscerci e conoscere i nostri progetti. Chiunque voglia avere un incontro con noi può comunque inviare un messaggio alla pagina Facebook “Francesco Marchi sindaco”: siamo a disposizione degli scansanesi».