Verso le amministrative. Lista civica 'Francesco Marchi sindaco': Â«La scuola resta una prioritÃ , ecco i progettiÂ»

Verso le amministrative. Lista civica 'Francesco Marchi sindaco': «La scuola resta una priorità, ecco i progetti»

Particolare attenzione all’edilizia e alle iniziative in collaborazione con la direzione dell’istituto.



Scansano: Negli ultimi cinque anni l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Marchi ha posto grande attenzione al mondo della scuola, con tanti progetti. Alcuni realizzati, altri da concludere.

«Dal 2016 ad oggi, con l'assessore alla Pubblica istruzione Agnese Raffo, ricandidata nella lista civica – dice Francesco Marchi – abbiamo lavorato costantemente a supporto del mondo della scuola scansanese. Oltre ad aver realizzato molti interventi sulle strutture, abbiamo avviato progetti extrascolastici per rispondere alle esigenze del territorio. È stato attivato un corso di musica pomeridiano che da anni mancava a Scansano, abbiamo seguito un’iniziativa rivolta all’apprendimento della lingua inglese, abbiamo riportato gratuitamente le famiglie e i bambini a teatro e attivato un progetto sulla didattica museale. E negli ultimi due anni sono stati organizzati i campi estivi per i bambini del territorio. Attività che sono state molto apprezzate dalla popolazione ed è nostra intenzione continuare sul percorso tracciato».

Un’altra iniziativa che ha visto la collaborazione tra la scuola primaria e secondaria di primo grado e il Comune ha riguardato l’arte, e non solo: durante il periodo di quarantena obbligatoria e quindi di didattica a distanza, i piccoli studenti di Scansano hanno disegnato il panorama che vedevano dalle finestre delle loro case. I disegni sono stati stampati dall’Amministrazione comunale ed esposti in una mostra. «È stato un modo per dimostrare vicinanza ai nostri piccoli concittadini costretti a lunghi periodi di isolamento in un momento cruciale della loro vita. Ma i progetti – spiega Marchi – sono solo una parte del lavoro della nostra Amministrazione comunale». A settembre 2020 infatti è stata inaugurata la scuola di Pomonte, completamente ristrutturata e oggi di nuovo agibile. Nel plesso di via Diaz, che accoglie la primaria e la secondaria di primo grado di Scansano, è stato terminato un intervento di efficientamento energetico, è stata abbattuta la barriera architettonica all’ingresso dell'edificio e sono stati donati dal Comune due monitor touch.

«I prossimi interventi in programma – annuncia Francesco Marchi – sono l’ampliamento del plesso di via Diaz, con la costruzione di un ulteriore piano, e l’efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia di Scansano. Particolare attenzione quindi sarà rivolta alle strutture che ospitano i nostri ragazzi e ai progetti capaci di ampliare l’offerta formativa, sempre in accordo con la direzione scolastica».