La sanità Toscana incontra la Maremma, Spadi: 'Diamo voce al territorio'

Il consigliere regionale sarà in Maremma con quattro appuntamenti per parlare di sanità e salute in Toscana.

Grosseto: Quattro incontri per parlare di sanità e salute in Maremma e in Toscana.

È questa l’iniziativa di Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e membro della commissione Sanità, che partirà venerdì 23 luglio con un doppio appuntamento per poi proseguire sabato 24 e lunedì 26 luglio. Grosseto, Orbetello, Massa Marittima e Castel del Piano: quattro tappe per toccare tutta la Maremma e incontrare i cittadini, i professionisti sanitari, le istituzioni e le aziende che vorranno partecipare agli “Stati generale della Salute in Toscana”. Un’occasione per ascoltare le richieste e i consigli del territorio e per trovare nuovi spunti e idee per migliorare la sanità in Toscana.

L’iniziativa. Venerdì 23 luglio Donatella Spadi sarà a Grosseto alle ore 11 all’hotel Granduca e nel pomeriggio, alle ore 18, a Orbetello al ristorante “Era Ora”, ex Idroscalo in via Marconi, 8, per un secondo incontro per raggiungere la voce della Laguna e il Monte Argentario, oltre alle zone delle Colline del Fiora. Sabato 24 luglio, invece, l’appuntamento sarà a Massa Marittima alle ore 11 nella Biblioteca Comunale in Piazza XXIV Maggio. Il quarto e ultimo appuntamento sarà a Castel del Piano, lunedì 26 luglio alle ore 11 a Palazzo Nerucci in Piazza Colonna, 4.

“In Toscana – spiega Donatella Spadi, consigliere regionale – abbiamo oltre 40 ospedali, 3 Asl articolate in 26 zone distretto, 4 aziende ospedaliero-universitarie, 76 case della salute e oltre 50mila tra medici, infermieri e tecnici che lavorano quotidianamente nel nostro territorio. La nostra sanità, negli anni, si è affermata come eccellenza nazionale per i livelli di qualità assistenziale. Adesso, però, è arrivato il momento di cambiare passo e segnare un nuovo capitolo per la nostra Regione. Lo faremo a partire dal territorio, organizzando incontri, focus tematici e soprattutto parlando con cittadini, istituzioni, professionisti sanitari e aziende. Da maggio abbiamo aperto le consultazioni che ci porteranno all’apertura degli Stati generali della Salute che si terranno a novembre 2021. In questi mesi la Giunta regionale, insieme alle commissioni, ascolteranno con cura le richieste e le proposte di chiunque vorrà dare il proprio contributo. Questo ci servirà per creare nuovi progetti e adottare nuove strategie per migliorare la sanità Toscana”.