Bollo auto, FDI Magliano: ‘Regione Toscana vada incontro agli automobilisti’

Magliano in Toscana: “Sappiamo tutti che la pressione fiscale esercitata in Italia pesa maggiormente sulle tasche delle famiglie italiane più che in altri Paesi europei, e nonostante le promesse fatte dal Governo e Regione per abbassarla, per adesso, poco, o nulla è stato fatto”, così apre la nota di Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.

“Tra le tasse obbligatorie che gli italiani devono pagare annualmente, - commenta FDI Magliano – c'è una particolare, il bollo auto, da sempre mal vista e molto contestata da automobilisti e cittadini. Una tassa, che colpisce i proprietari d'auto. Uno dei tanti balzelli regionali, che deve essere corrisposta dai cittadini per il solo fatto di possedere un’autovettura”.



“Secondo noi, - prosegue la nota – per venire incontro ai cittadini e automobilisti, la Regione Toscana, in caso di rottamazione dell'auto, potrebbe applicare una sorta di rimborso del bollo auto per il periodo non fruito, ma pagato, così come del resto già avviene per altre regioni italiane come Piemonte, Lombardia, così da dare un valido aiuto in termini di denaro, a chi deve rottamare la propria auto”.



“Visto che il governo non parla di eliminare questa tassa iniqua rappresentata dal bollo auto, facciamo un appello alla regione Toscana affinché dia un segnale importante a favore di famiglie e cittadini toscani, deliberando sulla possibilità di poter chiedere il rimborso del bollo auto della quota non usufruita, in caso di rottamazione”, termina Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.