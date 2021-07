Tour, la provincia di Grosseto al centro del fine settimana di Matteo Salvini

Ulmi: “Il segretario in questi anni ha dimostrato grande attenzione e vicinanza alla Maremma”.

Grosseto: La provincia di Grosseto sarà al centro del fine settimana toscano di Matteo Salvini. Il leader della Lega nel weekend percorrerà tutta la costa toscana per la campagna referendaria sulla giustizia, ma anche per il peso che la Maremma avrà nelle prossime elezioni amministrative con il voto nell’unico capoluogo in tutta la regione, ha deciso di fare qui un importante focus, con tappe a Castiglione, Marina di Grosseto e Orbetello.

“Matteo Salvini in questi anni ha sempre dimostrato di essere vicino al nostro territorio – afferma il commissario provinciale della Lega Andrea Ulmi- Non c’è stata elezione in cui non sia venuto, anche più di una volta, per sostenere la Lega ed i suoi candidati. Sarebbe dovuto essere qui dieci giorni fa e per un problema personale non è potuto venire, ma ancora una volta ha mantenuto la parola ed in tempi rapidissimi non solo ha fissato la nuova data, ma lo farà con ben tre tappe. Di questo non possiamo che essere orgogliosi, lo ringraziamo e speriamo di ripagarlo con nuovi successi elettorali.

In questo momento abbiamo in corso la campagna referendaria sulla giustizia con la raccolta firme. Nello scorso fine settimana è andata molto bene, con code che si sono formate ai gazebo e sono convinto che la presenza di Salvini ci aiuterà ulteriormente”. Il leader della Lega arriverà in Maremma sabato sera per un breve aperitivo attorno alle 20 sulla terrazza dell’Hotel Roma di Castiglione della Pescaia per incontrare il candidato del centrodestra Alfredo Cesario. Alle 20,30 sarà atteso Marina di Grosseto, al Bagno Nettuno, per una cena con militanti e simpatizzanti della Lega dove, oltre al deputato Mario Lolini, commissario della Lega Toscana, al consigliere regionale Andrea Ulmi, al ricandidato Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ai sindaci del territorio ed altri esponenti leghisti di spicco ci saranno più di 150 militanti e simpatizzanti.

“Sarà un momento conviviale importante – afferma Ulmi- E’ una tradizione per noi ritrovarci in una cena durante il periodo di luglio e questa volta credo che il nostro segretario federale abbia fatto un bel regalo anche ai nostri sostenitori. Ci dispiace solo di non poter accontentare, nel rispetto delle attuali normative, un numero maggiore di persone a causa dei ristretti tempi di organizzazione. In poche ore abbiamo registrato il tutto esaurito”. Salvini resterà a dormire in zona e poi, domenica mattina, si trasferirà alle 9,30 ad Orbetello dove al gazebo saluterà i volontari, passeggerà per la cittadina lagunare e incontrerà i candidati sindaco sostenuti dalla Lega nella Costa d’Argento.