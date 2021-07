Verso le amministrative. Leonardo Culicchi Ã¨ Grosseto che torna protagonista. In cittÃ  i manifesti del candidato sindaco

Verso le amministrative. Leonardo Culicchi è Grosseto che torna protagonista. In città i manifesti del candidato sindaco

«Basta con i selfie in cui ridono solo gli amministratori, i cittadini sono in difficoltà»



Grosseto: Leonardo Culicchi è Grosseto che torna protagonista. Questo il messaggio che dà il via alla sua campagna per le elezioni d’autunno che dovranno decidere chi sarà il nuovo sindaco di Grosseto. «Ho scelto con entusiasmo e sono contento di averlo fatto, perché da quando ho annunciato la mia candidatura, ho sentito un apprezzamento costante tra la gente che mi ferma, mi sostiene, mi chiama.

Stiamo vivendo un momento molto difficile in una Grosseto in cui tutto va bene, ma solo all’apparenza: questo comunica il sindaco e la sua giunta, con una visione distorta della città che viviamo noi cittadini. Un incredibile numero di post social, di annunci roboanti, di foto: vogliono farci credere che siamo diventati la città del sogno, invece la gente è in difficoltà, le imprese chiudono e soffrono, i fragili non riescono a emergere, incuria e sporcizia dilagano. La nostra Grosseto perde identità, la città diventa uno sfondo per selfie e proclami», precisa Culicchi che poi rilancia i suoi propositi: «Voglio fare in modo che Grosseto torni protagonista, che questa diventi la città delle opportunità per i cittadini, non un palcoscenico per i suoi governanti. Nasce così questo progetto politico di grande respiro che parte dalla gente e arriva alla gente. Troppe sfide importanti ci aspettano: Grosseto città di inclusione, città dei diritti di tutti, città dell’ecosostenibilità come motore di sviluppo, città del turismo e della qualità della vita, città del sociale e non dei social, città delle imprese, città dei ragazzi che qui devono formarsi e qui devono tornare».

Per Leonardo Culicchi però, Grosseto che torna protagonista non è solo uno slogan: «Con me la città diventerà protagonista in Toscana, in Italia, sarà meta ideale per il turismo internazionale. Ogni giorno ricevo centinaia di segnalazioni, di sfoghi di promesse non mantenute. Si asfaltano strade, si coprono buche eppure in città si ha la sensazione della coperta corta, che tiri da una parte ma non si allunga. Manca una visione complessiva della città, sembra che tutto sia fatto al momento, d’impronta, di rincorsa senza un progetto serio. Appaiono solo volti sorridenti: ma chi sorride sono solo gli amministratori, la gente è stanca di tutto questo roboante metodo di comunicazione, la gente arranca nella propria quotidianità, i giovani se ne vanno, i negozi chiudono, gli sfratti aumentano e i giganti della grande distribuzione fanno la gara all’ultimo prezzo, con i piccoli alimentari che muoiono uno dopo l’altro». La città quindi, non può permettersi di sprecare altro tempo, di buttare via altri cinque anni di immobilismo: «Grosseto è senza identità – conclude Culicchi – Metto in gioco tutto me stesso per cambiare questa situazione, perché la mia città torni protagonista di un’idea di futuro concreta: vissuta, seria e credibile. Oggi siamo testimoni della visione di due città: quella finta e patinata, scritta e interpretata dal sindaco attuale e dalla sua giunta, e quella vera e reale dei grossetani che ogni giorno arrancano».

Da oggi è online anche il sito internet di Leonardo Culicchi: www.leonardoculicchi.net .