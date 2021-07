Centri estivi, Fratelli d’Italia: ‘Ottimo lavoro quello della maggioranza e giunta fatto a Magliano’

Magliano in Toscana: “L’essere riusciti anche per quest'anno, da parte dell'amministrazione comunale di Magliano nel dare la gratuità oltre che per la vacanza, anche per il trasporto e il pranzo ai ragazzi che parteciperanno alle due settimane organizzate per i centri estivi comunali non era affatto scontato”, così affermano Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.

“Bene ha operato l'amministrazione comunale, - prosegue la nota - e il nostro vicesindaco con delega al Bilancio, Mirella Pastorelli che hanno trovato il modo, grazie anche ai contributi statali, regionali e alla compartecipazione dello stesso comune di Magliano, nel centrare l'obiettivo prefissato, tra l’altro senza pesare, in special modo in questo periodo difficile per tutti, sulle tasche delle famiglie maglianesi”.



“Anche questo risultato è frutto della buona amministrazione portata avanti da tutto il centrodestra maglianese, che grazie anche alla nostra componente in consiglio comunale, con i consiglieri Doriana Melosini e Nadia Fedeli, giornalmente sta sempre vicina e attenta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie del nostro territorio”, termina la nota di Fratelli d’Italia.