Verso le amministrative. Cartelli pubblicitari Fratelli d’Italia, Pizzuti (Italia Viva):' Dite la verità! La pessima comunicazione non è utile alla città'

Attacco frontale di Valerio Pizzuti, candidato sindaco di Grosseto a Fratelli d’Italia.

Grosseto: "Chiunque, camminando per la città, avrà potuto notare i grandi cartelli pubblicitari di Fratelli d’Italia che sostengono la candidatura del sindaco uscente Vivarelli Colonna. Questi cartelli sono invasivi e non rappresentano la realtà della città di Grosseto", afferma Valerio Pizzuti, candidato sindaco di Grosseto.

"Grosseto città di mare: si stanno ancora aspettando progetti credibili che coinvolgano la città e il suo entroterra storico e archeologico nella promozione del flusso turistico dalla sua costa. Grosseto più opportunità di lavoro: occupiamo la 57° posizione della classifica “ Il Sole 24 Ore” in tema di NEET, i giovani che hanno perso la speranza di un lavoro e nello studio.

Grosseto città più sicura: su questo argomento si raggiunge il massimo della arroganza e della insipienza. Grosseto, sempre nella classifica del “Sole 24 Ore” alla voce sicurezza e giustizia, occupa la 82° posizione, per scendere alla 94° posizione nella classifica di Italia Oggi.

Si fa finta di dimenticare che il Sindaco Vivarelli Colonna amministra questa Città e sembra giochi a nascondersi con gli elettori grossetani considerandoli degli smemorati circa le promesse a suo tempo fatte.

Ma la cosa più malinconica è verificare come l’ufficio comunicazione del Comune, nelle sue dichiarazioni segnali solo la voce ‘cultura e tempo libero’ delle sei descritte, in buon piazzamento, aspetto che certo ci fa piacere, ma strumentale a coprire il fallimento nelle altre; con particolare riguardo a lavoro e formazione con il più basso indice di innovazione e start up", conclude Pizzuti.