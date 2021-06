Verso le amministrative. Elena Nappi è il candidato sindaco del PD per Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Elena Nappi è stata votata all’unanimità dall’Unione Comunale del Pd di Castiglione della Pescaia come il candidato sindaco del partito alle prossime elezioni amministrative.

L’Unione comunale si è riunita questa sera, martedì 28 giugno, per assumere le proprie decisioni rispetto al nome del candidato sindaco di Castiglione della Pescaia. All’incontro hanno partecipato anche Giacomo Termine, segretario provinciale e Marco Simiani, responsabile enti locali del PD della Regione Toscana.



L’Unione comunale ha anche definito i criteri per la scelta dei candidati PD da inserire nella lista che sosterrà il sindaco: i nomi saranno individuati con l’obiettivo di creare un giusto mix tra profili di esperienza e rinnovamento.



“Il percorso che ha portato il PD di Castiglione della Pescaia ad individuare il proprio candidato sindaco è stato lungo – afferma Giampaola Pachetti, segretario dell’unione comunale - ma siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Elena Nappi, classe 1976, vicesindaco uscente dell’attuale amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, ha dimostrato di avere la passione, le competenze e l’esperienza necessarie per interpretare al meglio questa candidatura, come emerso dall’unanime giudizio positivo e dalla stima dimostrata nei confronti del suo operato. Siamo pronti a sostenere il nostro candidato e a condividere il percorso che porterà alla definizione del programma elettorale.”