Giornata Mondiale di Lotta alla Droga, Fratelli d'Italia si schiera dalla parte della Vita sana e libera da droghe

di Giulia Ferretti

Grosseto: Nella giornata di sabato 26 giugno in tantissime località d’Italia e della Toscana Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale si sono mobilitati per stare nelle piazze, tra la gente, attraverso la campagna: "Liberi dalla Droga. Mai schiavi", per sensibilizzare sui rischi legati alle dipendenze.

Anche Grosseto ha risposto presente. Infatti, nella mattinata di ieri in piazza del Sale, presso il bar Nera Fondente, si è svolto un incontro con i giovani e i cittadini, dove il coordinatore regionale FDI Toscana Fabrizio Rossi, assieme a Simonetta Baccetti, responsabile regionale dipartimento Dipendenze e Lorenzo Lauretano per Gioventù Nazionale Grosseto, hanno voluto dare un messaggio forte ai giovani e ai cittadini su questa importante tematica.

“Aprire gli occhi senza cadere nella facile retorica che definisce alcune droghe migliori di altre, non esistono droghe buone e droghe cattive poiché gli effetti di queste sostanze sono sempre devastanti sull’organismo e sulla qualità della vita di chi le consuma con costi sociali pesantissimi”, questo è quanto affermano Rossi, Baccetti e Lauretano.

“Nonostante la pandemia, in Italia viviamo una realtà allarmante: il consumo degli stupefacenti è cambiato, si è abbassata l'età del primo approccio che ormai avviene già a 12 anni e anche la tipologia di sostanze, con una crescita spaventosa dei sequestri di sostanze sintetiche +13.896% nel 2020. Per questo Fratelli d'Italia continua a chiedere al ministro Dadone serie e imponenti azioni di lotta alle droghe e alle dipendenze patologiche”, concludono Fabrizio Rossi, Simonetta Baccetti, Lorenzo Lauretano.