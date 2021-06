Verso le amministrative. Ad Orbetello scende in campo Luciano Mattarelli con una sua lista civica

Orbetello: Salgono a tre i candidati per la carica di Sindaco in laguna. A scendere in campo, con una propria lista civica, è Luciano Mattarelli del Raggruppamento Politico Autonomo-Sezione Costa d'Argento, che domani presenterà la lista e il simbolo che la contraddistingue.

«Sabato prossimo 26 Giugno, circa le ore 18.00, all'ex Idroscalo - spiega Mattarelli - saro' in zona con alcuni miei collaboratori per mostrare il simbolo e dare spiegazioni a chi passando ne volesse chiedere.

Nella lista sono stati già individuati chi si occuperà del sociale, della frazione di Albinia, di Fonteblanda e Talamone, della zona sud del comune, della zona est del Comune, dello sport, del patrimonio pubblico e immobiliare , del bilancio, degli artigiani e delle arti e mestieri, del volontariato, della parte legale. Altri professionisti hanno dato disponibilità, anche quelli che non saranno candidati in lista, a dare manforte nei lavori pubblici, nel commercio e imprenditoria e nelle altre materie di competenza Comunale.

Per la sanità , l'ambiente e l'ecologia abbiamo già contatti con esperti che ci coadiuveranno.

Il programma lo abbiamo illustrato nei 13 punti cardine che saranno integrati con altre idee che ci sono venute dai cittadini, tipo creare una mostra nautica permanente a Talamone, una scuola di windsurf alla puntata di Fonteblanda, e tanto, tanto, altro per rivitalizzare il nostro Comune, previlegiando le aziende locali.

La sicurezza la curero' in prima persona affinche' si possa ritornare ad avere un Corpo di polizia Locale tra i piu' invidiati della Toscana per efficienza ed efficacia, come fu' alcuni anni fa.

Se dovessimo risultare vincenti non esiteremmo a mettere in pratica idee buone fornite dall'opposizione, chiedendo la loro cooperazione ed incaricando persone valide , che anche si fossero presentata nelle altre liste.

Noi vogliamo provare a fare il contrario di come è stato fatto fino ad ora, nell'amministrare. Una amministrazione senza partiti e senza riferimenti od orientamenti politici.

Siamo utopici? Non lo sappiamo, anche perchè utopia ha due significati: uno è "au topos" luogo che non c'è, che non esiste, ma c'è anche l'altro, "eu topos" che significa luogo perfetto, luogo migliore.

Voglio concludere con una frase detta da un uomo che non ha bisogno di presentazioni ed al quale moltissimi si sono ispirati e si ispirano: "Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché è giusta" (MARTIN LUTHER KING)».