Realizzazione parchi giochi inclusivi, Cucinotta (FDI): ‘Passa la mozione presentata dai nostri consiglieri regionali’

Grosseto: “E’ stata approvata ieri dal consiglio regionale della Toscana, - dice Giuseppino Cucinotta, dipartimento provinciale Disabilità FDI Grosseto - una mozione presentata dai nostri consiglieri regionali che impegna la Giunta della Toscana sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi, in cui bambini con abilità e capacità diverse possano giocare insieme, interagire tra loro, utilizzando i giochi installati nel parco”.

“Un passo in avanti molto importante è stato fatto così su questa tematica, che porterà così nell’individuare, di concerto con gli enti competenti, le potenziali aree dove intervenire per riqualificare parchi giochi esistenti o nuovi, così da permettere ai bambini disabili, aree idonee dove giocare e svolgere attività in sicurezza”, conclude Cucinotta.