Stralciate le accuse a Lorenzo Cesa: grande soddisfazione dell'Udc di Grosseto

Grosseto: "L'Udc della provincia di Grosseto esprime profonda soddisfazione per la decisione della Procura di Catanzaro di stralciare la posizione di Lorenzo Cesa dalla richiesta di rinvio a giudizio per un folto numero di persone coinvolte nella inchiesta denominata 'Basso profilo' condotta dalla direzione distrettuale antimafia.

Cade così la pesantissima accusa, forse frettolosa, di un presunto legame con la ,'ndrangheta, accusa che Lorenzo Cesa, che si era subito dimesso da segretario dell'Udc (carica alla quale è stato poi confermato all'unanimità dal consiglio nazionale),ha sempre respinto con fermezza.

Lo stralcio dalle richieste di rinvio a giudizio dimostra che aveva ragione e l'Udc della provincia di Grosseto ne è davvero lieta per lui, per la sua famiglia e per la stessa 'Udc che conosce bene il politico e l'uomo Lorenzo Cesa", concludono Pierandrea Vanni, Gian Luigi Ferrara.