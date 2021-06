Donatella Spadi: 'Con il progetto Fireweb diciamo no agli incendi boschivi'

“Grazie all’iniziativa, per la quale ringrazio l’assessore, Stefania Saccardi, proteggiamo il territorio”.

Il consigliere commenta l’utilizzo delle telecamere Fireweb, progetto nato dal Coordinamento volontari Toscana.

Firenze: “Con l’istallazione delle Fireweb la Regione amplia la protezione e la salvaguardia dei nostri boschi, troppo spesso protagonisti di incendi dolosi causati dalla mano dell’uomo”. Con queste parole, Donatella Spadi, consigliere regionale Pd, commenta l’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana insieme al Coordinamento volontari della Toscana (Cvt), sull’utilizzo delle cosiddette Fireweb, le telecamere online attraverso le quali monitorare la situazione dei boschi in tutto il territorio regionale.



“L’arrivo dell’estate – spiega Donatella Spadi – purtroppo coincide anche con l’aumento degli incendi boschivi, spesso causati dall’uomo. Eventi che, talvolta, hanno epiloghi drammatici, prima di tutto per le persone ma anche per il nostro ambiente. Ringrazio l’assessore all’Agricoltura, Stefania Saccardi, per essersi impegnata ad ampliare la rete di sicurezza verso i nostri boschi, così da avere un monitoraggio ‘h24’. L’accesso delle webcam delle residenze private o strutture ricettive si affiancheranno a quelle già presenti e installate dalle associazioni di volontariato. Non solo, grazie all’utilizzo del seguente link: http://www.cvt-aib.it/progetto-fireweb/ ogni cittadino potrà controllare e monitorare la situazione di tutto il territorio toscano, oltra mettere a disposizione la propria webcam”.



“Anche la mia terra, la Maremma – continua il consigliere regionale - purtroppo, ne è testimone: basti pensare agli incendi degli ultimi anni che si sono verificati lungo la costa grossetana. L’iniziativa Fireweb ci consentirà di intervenire tempestivamente cercando di prevenire il diffondersi di incendi sistematicamente indomabili. Così come ci consentirà di poter verificare le responsabilità oggettive delle persone”.



“La Toscana – conclude Spadi – ha bisogno costantemente di protezione, soprattutto nei mesi estivi quando accogliamo migliaia di persone provenienti da altri territori che accorrono nella nostra splendida Regione per ammirarne le bellezze. Bellezze che però devo essere tutelate da noi, da ognuno di noi, dalle istituzioni fino ai cittadini. Il patrimonio della Toscana non sono solo le città d’arte, ma anche la fitta rete di vegetazione che costituisce un ecosistema variegato e indispensabile per l’ambiente. Non permettiamo a un mozzicone di sigaretta di mandare in frantumi la bellezza del nostro territorio e mettere in pericolo tante persone”.