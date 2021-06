Verso le amministrative. Grosseto, Europa Verde: 'Noi alle amministrative ci saremo'

Grosseto: Il candidato Sindaco Leonardo Culicchi alle prossime elezioni comunali di Grosseto, l'Assessore regionale Leonardo Marras e il responsabile Enti locali del PD Marco Simiani hanno incontrato Francesco Alemanni commissario di Europa Verde Toscana e i membri del coordinamento di per dare vita a una lista di Europa Verde Toscana a sostegno del candidato Sindaco.

L’incontro definito estremamente positivo dai partecipanti ha messo in evidenza l’importanza strategica di una lista Verde e del supporto che potrà dare sui temi fondamentali della transizione ecologica contribuendo a fare di Grosseto un banco di prova sui temi della sostenibilità. Come affermato da Marco Simiani la presenza verde, anche per le battaglie e la presenza in città negli anni passati, rappresenta un valore aggiunto per la coalizione. L ‘assessore Marras registra come per sconfiggere la destra sia necessario riuscire a creare la più ampia collaborazione e partecipazione nella costruzione del programma e del percorso.

Da parte di EV vi è la consapevolezza di poter dare vita a una lista che preveda la più alta partecipazione di figure legate all'associazionismo, garanti dei temi che da sempre i Verdi perseguono e difendono e che vedano nel territorio grossetano una particolare importanza, come l ‘agricoltura di qualità, il biologico, il turismo sostenibile, la difesa dei parchi e aree protette.

Si è deciso quindi di procedere a un prossimo incontro per la costruzione del programma che il candidato sindaco, come affermato, vede un importante opportunità per il futuro della città.