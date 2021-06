Fare Grosseto: 'La politica cittadina faccia qualcosa a sostegno della famiglia'

Grosseto: "L'attuazione di un pacchetto a sostegno della famiglia con azzeramento di Irap per le imprese a conduzione familiare e l'introduzione del fattore famiglia potrebbe essere una la giusta soluzione per garantire la ripartenza.

Con il fattore famiglia una quota del reddito non verrebbe ad essere tassabile perché necessaria per condurre una vita dignitosa da parte del nucleo familiare. Una quota che, evidentemente, aumenta quante più persone ( figli), anziani e diversamente abili, ci sono in famiglia”.

Il meccanismo, in sostanza, permetterebbe d' individuare un minimo di reddito non tassabile pari alla soglia di così detta di difficoltà economica, determinata dall’Istat

Una politica a sostegno della famiglia potrebbe essere determinante per incrementare la natalità che l'elemento essenziale per contrastare la grande crisi economica che sta aggredendo da alcuni anni il nostro paese.

Laddove i sistemi economici e sociali sono in difficoltà, la solidarietà e la protezione delle famiglie possono diventare uno strumento per garantire la migliore difesa contro la povertà", così termina la nota.