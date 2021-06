Lega, la ripartenza post Covid con i gazebo: 'Alcune migliaia di firme per il Made in Italy'

Grosseto: “Una ripartenza che ha visto tanti simpatizzanti, che non lo avevano già fatto prima, iscriversi al partito e con molte firme raccolte a favore del Made in Italy, possiamo dire che siamo soddisfatti”. Così il commissario della Lega Toscana-Salvini Premier l’onorevole Mario Lolini commenta con favore la due giorni che ha visto i volontari impegnati in circa 120 piazze della regione.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – afferma Lolini- con diverse centinaia di nuovi iscritti in soli due giorni che rendono ancor più positiva una campagna di adesioni che era ripartita da qualche settimana e che aveva visto già molte iscrizioni raccolte nelle nostre sedi, laddove già riaperte. La piazza, però, è un po’ la casa della Lega ed il gazebo lo strumento di confronto con la gente che da sempre ci caratterizza. Siamo anche soddisfatti per alcune migliaia di firme che abbiamo raccolto per il Made in Italy, uno dei nostri cavalli di battaglia”.

Numeri positivi, dunque, che si sommano a quelli nazionali e che danno una risposta sulla voglia delle persone di partecipare alla vita politica e partitica. “Era un test importante – conclude Lolini- dopo mesi e mesi di contatti che avvenivano solo in via telematica. La presenza ai gazebo, sia dei volontari che di persone che sono venute a firmare, ne sono la dimostrazione”.