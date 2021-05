Verso le amministrative. Emanuele Perugini, ‘Un candidato per il Movimento 5 Stelle c’è. Sono io’

“Qui si continua a fare i conti senza l’oste, che poi sarei io”.

Grosseto: Non so se il candidato Giovanni Fontana Antonelli ha cambiato idea dopo aver letto il mio articolo in cui ribadivo che, ad oggi, il candidato per i 5 Stelle già c’era e sono io, che sicuramente, anche solo per la mia storia politica, li rappresento molto meglio di lui", a parlare è Emanuele Perugini, candidato sindaco Movimento 5Stelle.

"Certo è che se la motivazione del suo ritiro è aver scoperto solo dopo l’annuncio della candidatura di non poter partecipare alla campagna elettorale, allora Grosseto l’ha scampata bella, e anche chi ha condotto le trattative di sicuro non ha fatto una bella figura con la città.

D’altronde quando ho deciso di avanzare la mia candidatura a rappresentare il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte l’ho fatto anche perché la faccia per coprire cose non chiare e compromessi al ribasso io non ce la metto.

Ho già pronto un programma elettorale ben delineato e chiaro ai cittadini che a breve presenterò, perché dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di governare una città, di essere delle persone serie e di avere soprattutto il rispetto dei grossetani", conclude Emanuele Perugini.