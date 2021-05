Carlicchi, Italia Viva, interviene a sostegno della realizzazione del Parco del Diversivo

"La Regione Toscana attivi presto il finanziamento"

Grosseto: Il Diversivo non esiste più. Il lungo canale costruito per conquistare e far nascere la Maremma non trasporta le acque limacciose nei quadrati di bonifica vicini al mare, ma certamente è rimasto un simbolo di un grande strumento costruito dall'uomo per il suo futuro.

Dopo aver contribuito a far nascere la comunità di Grosseto oggi può raccontare una nuova storia.

Il progetto del Parco del Diversivo, nato ormai da molti anni, contiene un'idea di vita, una modalità d'uso di una porzione urbana di territorio, un concetto di città e di crescita. Oggi il Diversivo è uno spazio vuoto, un cuneo verde che attraversa Grosseto da est ad ovest. La scelta fatta dal Comune di Grosseto di preservare quest'area e non concederla allo sviluppo edilizio ha un grande valore.

Italia Viva, con il suo consigliere e coordinatore Rinaldo Carlicchi, sostiene con decisione il progetto Parco del Diversivo e ha sollecitato la Regione Toscana perché attivi il finanziamento per la sua realizzazione confidando nella sensibilità del presidente Giani e della Giunta regionale. È un'iniziativa importante per IV di Grosseto.