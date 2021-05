Aeroporti: Legnaioli (Lega): 'Tutelare lavoratori Ta Handling'

Roma: "Tutelare i lavoratori della Toscana Aeroporti Handling. Lo scenario della cessione della società non lascia presagire nulla di buono per la tenuta dei livelli occupazionali e per il territorio toscano. Preoccupazioni tante, garanzie ancora da verificare.

Per questo ho presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro, Andrea Orlando per sapere se e quali iniziative intende intraprendere. Toscana Aeroporti Handling conta attualmente circa 450 impiegati inseriti nel regime previdenziale della cassa integrazione.

Il settore aeroportuale è bloccato da circa un anno per la grave crisi economica e pandemica in corso. Occorre fare presto e bene, e una mano speriamo possa arrivare anche dall'Europa, dove l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha presentato anche una richiesta alla Commissione di intervenire per verificare che la vicenda si svolga nel pieno rispetto dei livelli occupazionali coinvolti". Così la deputata della Lega Donatella Legnaioli, segretario della Commissione Lavoro di Montecitorio.