Amore, M5S: 'Covid contro Bar e Ristoranti'

Grosseto: "Solo un anno fa ci si apprestava a parlare di riapertura delle attività all’aperto, esattamente, proprio come oggi. Un deja-vu. Il gioco dello scaricabarile, tipico carattere della politica, rimane il passatempo più facile e veloce in assenza di soluzioni serie e/o parzialmente risolutive".

A cosa è servita l’esperienza precedente se, anche quest’anno, ci ritroviamo nuovamente impreparati all’appuntamento? La pandemia ha inevitabilmente messo davanti a tutti il fatto che nulla potrà essere più come prima. Il nostro stile di vita, le nostre abitudini, il modi di socializzare, abitare, consumare, fare cultura dovrà essere inevitabilmente rivisto (forse, e speriamo, migliorato)! Ci vuole quindi uno sforzo collettivo, comune, corale.

Il ruolo della politica è strategico. La politica deve dare soluzioni, ascoltare ma, mai come adesso, soffiare sul fuoco della disperazione inevitabile. E’ scontato quindi dire che la convivenza tra il problema sanitario (causa) e quello economico/sociale (conseguenza) deve trovare un punto di equilibrio.

E’ scontato dire che il fulcro di questa leva si debba necessariamente spostare in base alla variazione dei parametri messi in gioco. E’ scontato dire inoltre che i diversi parametri sono mutevoli ed interdipendenti e che, con molta probabilità, il prossimo anno, parleremo ancora di epidemia da coronavirus.

Più di anno fa, come gruppo consiliare di opposizione, avevamo proposto, in merito alla questione legata alla modalità di consumazione di cibi e bevande, proprio all’interno del Consiglio Comunale, la necessità di agevolare e favorire la libera iniziativa dei privati concittadini. Come? Snellendo tutte le procedure burocratiche legate alle varie autorizzazioni (“tu apri, la pratica la sistemiamo dopo”) agevolando l’occupazione di suolo pubblico (parcheggi, strade, piazze, giardini, parchi, luoghi di interesse…) sgravando le attività dagli oneri legati alla occupazione di suolo pubblico (gratis a tempo determinato).

Tutte cose fattibili, che una amministrazione poteva e doveva fare organizzandosi dovutamente durante la stagione invernale!

Gli italiani sono per natura tendenti alla creatività. Questo punto di forza ci distingue da tutto il resto del mondo. Il soggetto pubblico oggi deve essere in grado di ascoltare, osservare e poi trasformare in istanze legittime, tutte le idee e le proposte “creative” dei cittadini, snellendone evidentemente le procedure attuative.

Il problema delle pertinenze ai locali di somministrazione, per esempio, non poteva oggi, dopo un intero anno, essere lasciato nuovamente al caso.

Il Comune, questo Comune, aveva l’obbligo di creare opportunità alternative, anche temporanee, come tampone momentaneo (o magari permanente) ad un problema concreto che ad oggi non può essere risolto con le modalità classiche che siamo abituati ad usare.

Piazza Dante, piazza San Francesco, per fare qualche esempio , perché non usarle come “officine” di opportunità e sperimentazione!

Postazioni temporanee dove poter consumare un piatto “tipico”, legato alla cultura della ristorazione maremmana.

Un contenitore all’aperto, smart, attrattivo, di collaborazione e cooperazione tra gli attori, che diventa ambiente di socializzazione controllata e contingentata in regime di tutta sicurezza. Il richiamo alla festa popolare quindi, ad una ritrovata sensazione di appartenenza e comunità, come volano di fiducia e apertura al futuro cambiamento", Francesca Amore, M5S.