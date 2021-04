Covid, Stella (FI): 'Urgente far ripartire settore matrimoni e organizzazione eventi privati'

"In Toscana comparto conta 50mila persone impiegate e fatturato di 1 mld di euro"



Firenze: "Occorre far ripartire subito il settore dei matrimoni e dell'organizzazione di eventi privati. È incomprensibile la scelta del Governo di non indicare ancora una data per la ripresa di queste attività. Chiediamo che la Regione Toscana si faccia interprete del disagio di questa categoria di lavoratori e presenti al Governo la richiesta di riaprire il comparto wedding ed eventi". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, nel giorno del flashmob a Firenze e in altre città italiane organizzato dalle sigle di settore.

"Non dimentichiamoci - sottolinea Stella - che in Toscana il comparto vede oltre 7mila operatori economici e 50mila persone impiegate stabilmente, a cui si aggiungono stagionali e occasionali, oltre 20mila eventi realizzati nel 2019 con un fatturato diretto di circa 1 miliardo di euro (oltre 160 milioni di destination wedding, con la Toscana prima in Italia con il 30% del mercato, che si attesta intorno ai 550 milioni di euro di diretto). Ora, con la pandemia, il numero di matrimoni è dimezzato, e il fatturato è calato del 90%".