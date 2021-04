Covid, Stella (FI): 'Toscana ultima per vaccinazione completa over 80. Non si puÃ² andare avanti cosÃ¬'

Covid, Stella (FI): 'Toscana ultima per vaccinazione completa over 80. Non si può andare avanti così'

"Allestire Hub per la somministrazione dei vaccini in ogni Comune della Toscana".



Firenze: "La Regione Toscana è ultima in Italia per il dato della vaccinazione completa della fascia di popolazione over 80, con il 28% di vaccinati. Prima eravamo penultimi, ora anche la Sardegna ci ha superati. La nuova classifica stilata dalla Fondazione Gimbe con l'elaborazione dei dati forniti dal Ministero della Salute è purtroppo impietosa. Qui, invece di andare avanti, si sta andando indietro". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Al penultimo posto, c'è la Sardegna con il 29,8% - evidenzia il capogruppo di Forza Italia -. Al vertice di questa classifica degli ultraottantenni vaccinati con ciclo completo, ci sono invece le province autonome di Bolzano e di Trento rispettivamente con il 65,8% e il 59,6% degli over 80 immunizzati. Sopra la metà di questa fascia di popolazione con performance di molto superiori alla media nazionale, che è di 43,9%, anche il Molise con il 53,6%, il Lazio con il 52,3% e l'Emilia Romagna con il 50,7%".



"La situazione è inaccettabile - accusa Stella -. Occorre allestire un Hub per la somministrazione di vaccini anti Covid in ogni Comune della Toscana. È la cosa migliore da fare in questa fase del piano vaccinale, per correggere gli errori commessi finora dalla Regione, e soprattutto per completare velocemente la vaccinazione di tutte le categorie e le classi di età, a cominciare da quelle più a rischio, che sono gli anziani e i superfragili. Le amministrazioni comunali potrebbero mettere a disposizione luoghi idonei e ogni altro supporto necessario".