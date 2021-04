Fratelli d’Italia: ‘Monte Argentario ha bisogno di una Casa della Salute efficiente e fruibile’

Fabrizio Rossi, Giulio Tambelli: “Con i finanziamenti previsti nel Recovery Fund, questo progetto regionale e nazionale aiuterebbe a dare risposte ai problemi legati alla sanità del Promontorio”.

Monte Argentario: “Il comune di Monte Argentario ha una popolazione residente di circa 12 mila abitanti, che quintuplica nel periodo estivo, arrivando a toccare anche punte di 50-60 mila persone. L’attuale sede del vecchio poliambulatorio di Porto Santo Stefano, così come è oggi logicamente strutturata, purtroppo non riesce più ad offrire tutti quei servizi, anche quelli di prima diagnosi e terapia, per soddisfare le esigenze di residenti e dei tanti turisti che in estate frequentano il promontorio. Pertanto, vi è urgente necessità di trovare soluzioni più idonee per questo sentito e annoso problema.”, questo è quanto affermano l’avvocato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FDI e il dottor Giulio Tambelli, presidente del circolo Fratelli d’Italia Argentario e medico”.

“Nel poliambulatorio, - spiega il dottor Giulio Tambelli – attualmente operano in situazione di criticità tutte le attività del Distretto. Dalla Guardia Medica, agli ambulatori dei cinque medici di Medicina generale, al punto prelievi della Asl per le analisi, fino ad arrivare alla guardia Turistica, quest’ultima attiva durante il periodo estivo. Locali, quest’ultimi, non più adeguati e funzionali alle esigenze sanitarie del territorio, con ambulatori posti al primo piano, e quindi difficilmente accessibili da parte di persone anziane e fragili. In più, se ci mettiamo che la sala d’aspetto, piccola e poco capiente, spesso costringe i pazienti a file d’attesa anche fuori dai locali, in strada alle intemperie invernali e al caldo estivo, senza poi considerare anche la totale mancanza di privacy.”

“Questo, - precisa Tambelli – oggi non è più ammissibile. Occorre trovare una sistemazione idonea, così da dare risposte sanitarie accettabili ai cittadini. Bisogna pensare a qualcosa di serio e importante come ad esempio la ‘Casa della Salute’”.

“Un progetto, quest’ultimo, - commentano Fabrizio Rossi e Giulio Tambelli - d’importanza sia regionale che nazionale, che tra l’altro rientrerebbe nei finanziamenti europei previsti dal Recovery fund, e quindi percorribile e fattibile”.

“Con la Casa della salute, - dicono Rossi e Tambelli - verrebbe rimesso al centro dell’attenzione l’importante ruolo che dovrebbe rivestire la medicina territoriale. Servizio che in quest’ultimo decennio, è stato purtroppo depotenziato e relegato a un ruolo marginale, quando invece necessitava di maggiore attenzione e supporto. Così operando, verrebbero sicuramente decongestionati i pronto soccorso, i quali potrebbero veramente dedicarsi al loro vero specifico ruolo, che è quello della medicina d’urgenza sul territorio”.

“Ecco, anche questa è una delle tante proposte, che assieme a quelle già fatte nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia Argentario, toccano temi reali e indicano logiche soluzioni”, così conclude il presidente del circolo, Giulio Tambelli.