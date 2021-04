Toscana, Lega: 'Regione sostenga località sciistiche del territorio in ripartizione ristori stanziati da Governo'

Firenze: “Il governo, sotto la spinta del ministro del turismo Garavaglia, ha deciso di stanziare 700 milioni di euro per i ristori destinati alle località sciistiche. E’ nostro dovere lanciare un appello alla regione Toscana e all’assessore Marras affinché la giunta regionale si impegni a garantire, per le località sciistiche del territorio l’arrivo di una parte importante di risorse pubbliche che per la prima volta vengono destinate a tutte le categorie imprenditoriali colpite dalla chiusura degli impianti.

Pur consapevoli che le regioni alpine faranno la parte del leone, non possiamo permetterci di stare alla finestra abbandonando al suo destino l’appennino Tosco-Emiliano. Anche perché, sia per la mancanza di neve sia per lo scoppio della pandemia, non solo la stagione attuale ma anche la stagione 2019-2020 non è mai partita. La nostra realtà, dove in larga misura gli sciatori si muovono dalla mattina alla sera e alloggiano nelle numerose seconde case, è ben diversa da altre località dell’arco alpino: qui lo sciatore alimenta di più attività come ristoranti, bar, negozi, noleggi e meno gli alberghi.

In questi giorni la partita riguardante i criteri per la suddivisione dei contributi è passata nelle mani della Conferenza delle Regioni. Chiediamo dunque all’assessore Marras di far sì che al tavolo delle trattative venga fatto valere come criterio utile allo stanziamento dei fondi quello dei biglietti venduti dalle società impiantistiche e non le sole presenze in hotel”. Lo scrivono in una nota l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, il sindaco di Abetone Cutigliano Alessandro Barachini, la deputata Donatella Legnaioli ed il consigliere regionale Luciana Bartolini.