Perugini interviene sulla vicenda ADF e le famiglie di Roselle

Grosseto: "Leggere che Acquedotto del Fiora minacci la chiusura dell'utenza di un concittadino in difficoltà - scrive Emanuele Perugini - e con una situazione particolarmente delicata a livello familiare, dovrebbe far riflettere su chi o cosa sta gestendo la nostra acqua.



Tagliare l'acqua significa privare questa famiglia di un diritto fondamentale e come tale rientra nell’articolo 32 della Costituzione in quanto DIRITTO ALLA VITA alla stessa stregua del diritto alla salute.

Un diritto che non solo non è tutelato, ma che anzi è sfruttato da gestioni pubblico/private in barba al referendum del 2011 che sanciva L'ACQUA PUBBLICA proprio per scongiurare di poter lucrare sulla vita dei cittadini e così, per fare un esempio, l'Acquedotto del Fiora ha realizzato nel 2017 ben 10.500.000 euro di utili a loro imposte, su cui ha pagato circa 3.200.000 euro di imposte ed elargito circa 2.000.000 di DIVIDENDI.

Nel 2018 il Del Fiora si è addirittura migliorato: 19.500.000 di euro di utili a lordo imposte, circa 6.000.000 di imposte e proposto il pagamento di 6.000.000 di DIVIDENDI.

Dividendi che proprio in virtù del referendum non dovrebbero aver modo di esistere!



Soldi che dovrebbero essere impiegati in maggiori riparazioni e sostituzioni degli impianti per diminuirne le perdite, soldi che potrebbero essere utilizzati per ridurre le bollette (20.000.000 su 120.000.000 sono più del 15%). Invece continuiamo ad avere le bollette alte, ad avere acquedotti con grandi perdite e al tempo stesso a REMUNERARE gli azionisti. E poco importa se per far sì che tutto questo sadico meccanismo sia garantito vengano sacrificati dei cittadini in difficoltà, i più deboli, con la minaccia di veder porre i sigilli ai propri rubinetti, di fatto calpestando anche la nostra Costituzione.



Quanto accaduto alle famiglie di Roselle - conclude Emanuele Perugini - pone l'accento su un grave problema per la nostra città: la gestione delle acque come un bancomat che attinge direttamente nelle tasche dei cittadini con le tariffe più alte del territorio nazionale".