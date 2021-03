Toscana, Ziello (Lega): 'Chiarezza su caos vaccini'

Firenze: "Chiarezza sul caos vaccini in Toscana. Ieri si è consumato l'ennesimo fallimento della Giunta Giani. A farne le spese, decine e decine di cittadini ai quali è stato di fatto impedito di prenotare il vaccino. Pensiamo in particolare alle persone più vulnerabili e agli anziani, che aspettano da mesi, mentre in altre regioni si procede speditamente.

Come in Lombardia, dove è stato già somministrato oltre un sesto dei vaccini italiani. Il Pd reciti innanzitutto un bel mea culpa. E possibilmente, prima di invocare commissariamenti di altre regioni - evidentemente più virtuose della nostra -, guardi prima cosa sta combinando in casa propria. La Toscana merita degli amministratori regionali all’altezza della sua storia e non un gruppo di improvvisati". Così il deputato toscano della Lega Edoardo Ziello.