Donatella Spadi e Leonardo Marras a Follonica per un sopralluogo sulla costa post mareggiata

Follonica: Un sopralluogo sul litorale costiero di Follonica, duramente colpito nei giorni scorsi da una violenta mareggiata. E’ quello che effettueranno giovedì 7 gennaio Donatella Spadi, consigliere regionale del Partito democratico, Leonardo Marras, assessore regionale, e Renzo Ricciardi, del Genio Civile della Regione Toscana.

Ad accompagnarli saranno il sindaco di Follonica, Andrea Benini, e il vicesindaco, Andrea Pecorini, che nei giorni scorsi avevano già segnalato alla Regione Toscana la necessità di intervenire e di individuare soluzioni concrete a seguito dell’ultima mareggiata che si aggiunge a quelle già registrate nella zona nord del litorale e nell’area di Senzuno.

“I forti venti e le conseguenti mareggiate - afferma il consigliere regionale del PD, Donatella Spadi - hanno provocato ingenti danni al litorale e al sistema di protezione e consolidamento della duna di Pratoranieri, posto dal Comune di Follonica. Il sopralluogo che faremo insieme all’assessore Leonardo Marras e al dirigente regionale Ricciardi sarà fondamentale per capire se, e in quale modo, sia possibile avviare un ulteriore intervento da parte della Regione per mettere in sicurezza l’area di Pratoranieri e di Senzuno. La Regione Toscana è impegnata in prima linea per far fronte alle problematiche che riguardano la costa di Follonica, come dimostra anche il ripascimento su tutto il litorale, già previsto e deliberato, con 20 mila metri cubi di sabbia”.